El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador del Perú en el Reino de Marruecos.

El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-RE, publicada este domingo 8 de noviembre en el diario El Peruano.

La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, q uien está a cargo del despacho de Relaciones Exteriores durante el viaje del canciller Carlos Espá a Rusia.

La fecha en que Rodríguez Mackay asumirá funciones será establecida próximamente.

El diplomático fue canciller durante el gobierno de Pedro Castillo, entre agosto y septiembre de 2022.

No obstante, Miguel Ángel Rodríguez Mackay renunció al cargo tras discrepar con el entonces mandatario por el anuncio del retiro del reconocimiento peruano a la República Árabe Saharaui Democrática, decisión que Castillo desautorizó públicamente.