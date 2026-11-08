La Municipalidad de Lima anunció este domingo el cierre temporal del estadio de San Marcos, un día después del concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. La medida fue adoptada debido a que el recinto habría incurrido en “incumplimientos de las disposiciones municipales”.

La entidad edil indicó que el levantamiento de la clausura dependerá de que la universidad corrija las deficiencias en materia de organización y seguridad, principalmente en lo referido al control de los ingresos y las salidas del recinto.

“La decisión adoptada responde a las observaciones detectadas durante el evento y busca proteger a la tranquilidad y el bienestar de los vecinos”, indica el pronunciamiento de la MML que fue difundido en sus redes sociales.

La decisión de clausurar el local se tomó pocos días después del comunicado de la Municipalidad de Lima, en el cual se pedía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos garantizar que los eventos no excedan la 1:00 a.m., mantener el orden en el ingreso y evitar la ocupación de la vía pública.

La medida se ejecuta en medio de la expectativa por los próximos eventos en el recinto: el concierto de The Strokes, fijado para el viernes 20 de noviembre, y el de Agua Marina, previsto para el sábado 28.

Además, el show de Robbie está programado para el próximo sábado 12 de diciembre en el mismo recinto deportivo.