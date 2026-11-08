El Comercio y América Multimedia, junto a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como coorganizadora, realizarán el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”.

El conversatorio tendrá como eje principal el impacto de los eventos climáticos en la economía peruana, los desafíos para impulsar inversiones y las acciones para reconstruir la infraestructura afectada por el evento climático.

La actividad se realizará este lunes 9 de noviembre en el auditorio 1 de la SNI y estará estructurada en tres bloques temáticos.

Cada segmento comprenderá una exposición especializada y un espacio de diálogo con los asistentes, con el propósito de intercambiar propuestas y analizar las respuestas que requiere el país ante los riesgos económicos y climáticos.

Análisis

Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, abrirá el foro con el bloque sobre promoción de inversiones y reconstrucción.

Seguidamente, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, expondrá sobre la cooperación que su país brinda para enfrentar al fenómeno El Niño.

Asimismo, el tercer segmento estará a cargo de Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, quien analizará el panorama económico.

La jornada incluirá las palabras de bienvenida de Felipe James Callao, presidente de la SNI, y la intervención de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

El cierre corresponderá a Rosana Cueva, directora periodística de América Multimedia, y David Epstein, primer vicepresidente de la SNI. El encuentro se realizará en un contexto de alerta por El Niño Costero.

‘Mega Niño’

El Niño del 2026-2027 tendrá una magnitud extraordinaria, y fue calificado como ‘Mega Niño’ por la presidenta Keiko Fujimori.

DATO

3 bloques dedicados a la inversión, reconstrucción y economía tendrá el foro.