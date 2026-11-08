Un despliegue de máxima seguridad se ejecutará el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, a raíz de la misa de despedida que ofrecerá el papa León XIV.

En este marco, la Policía advirtió a los fieles que estará prohibido el ingreso con mochilas, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, pirotécnicos, botellas de vidrio y, por supuesto, armas de fuego, así como cualquier objeto que pueda poner en riesgo a los asistentes.

“La alegría se vive desde adentro. No pongamos en riesgo a las demás personas”, enfatizó el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Víctor Meza Farfán.

El oficial exhortó a los ciudadanos a colaborar con los controles y evitar llevar bultos que dificulten las inspecciones que serán obligatorias.

La Policía desplegará 4,000 efectivos en el recinto y sus alrededores. Además, 600 agentes estarán distribuidos en los 16 accesos a Las Palmas para garantizar el orden y el ingreso de los asistentes.

Despliegue

La misa papal empezará a las 10:30 a. m. y se prevé la asistencia de 1.2 millones de fieles.

La organización informó que los asistentes deben presentar su ticket de entrada con código QR, digital o impreso, y su DNI, pasaporte o carné de extranjería.

El boleto indicará bloque, puerta y horario, que deberán respetarse. Personas con discapacidad y acompañantes ingresarán por la puerta 2, se informó.

Además, las autoridades recordaron que no se permitirá el uso de drones, punteros láser, trípodes, bocinas, banderolas, pancartas, sombrillas, palos rígidos, sillas voluminosas ni mascotas, excepto perros guía.

Los fieles podrán llevar agua en botellas plásticas, gorra y bloqueador solar.

La Policía pidió planificar el traslado, mantenerse hidratado y respetar las disposiciones de las autoridades para mantener el orden del evento.

Multitud

Se estima que 1.2 millones de personas acudirán a la misa en Las Palmas, el último acto oficial de León XIV en Perú.

16 puertas fueron habilitadas para facilitar el acceso a la instalación militar, el día de la misa papal.