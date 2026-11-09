La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció un plan de cierre de vías y restricciones de tránsito en el Centro Histórico de Lima con motivo de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Las medidas se aplicarán durante el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, fechas en las que el pontífice realizará actividades oficiales y religiosas en Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y la Plaza Mayor.

De acuerdo con el plan operativo municipal, los alrededores de la Plaza de Armas tendrán restricciones desde las 10:00 p.m. del martes 10 de noviembre, con el objetivo de facilitar el despliegue de seguridad y organizar el ingreso de los asistentes.

¿Qué calles estarán cerradas en el Centro de Lima?

La Municipalidad de Lima estableció un perímetro de seguridad delimitado por cuatro importantes vías del Cercado de Lima:

Avenida Tacna.

Avenida Emancipación.

Avenida Abancay.

Avenida Nicolás de Piérola.

Dentro de este cuadrante estará restringido el ingreso de vehículos particulares y del transporte convencional durante las actividades programadas.

El operativo contempla anillos de seguridad alrededor de la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, donde se concentrará parte de la agenda del papa León XIV.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternativas, prever mayores tiempos de desplazamiento y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Plan de desvíos en el Centro Histórico por visita del papa León XIV. (Municipalidad de Lima)

¿Por dónde podrán ingresar los fieles a la Plaza Mayor?

La comuna limeña habilitará accesos diferenciados para los asistentes, invitados y representantes de los medios de comunicación, con controles de seguridad previos al ingreso.

Tipo de asistente Accesos habilitados Público con pase autorizado Jirón Callao, jirón Conde de Superunda y jirón de la Unión Invitados Tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay Prensa Jirón Carabaya

Además, se establecerán puntos de precontrol en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco.

La Municipalidad de Lima precisó que las puertas de acceso para las personas que cuenten con autorización abrirán el miércoles 11 desde las 12:00 del mediodía y el jueves 12 desde las 5:00 a.m.

¿Cuántas personas podrán ingresar a la Plaza Mayor?

Las autoridades han previsto aforos diferenciados para las actividades religiosas y protocolares que realizará León XIV en el Centro Histórico.

Para el miércoles 11 de noviembre se contempla la presencia de aproximadamente 12.000 personas, mientras que para el jueves 12 se ha calculado un aforo de 15.500 asistentes.

El ingreso estará condicionado a los pases habilitados por las instituciones organizadoras y al cumplimiento de los controles establecidos por las autoridades.

La medida busca evitar aglomeraciones y permitir el desarrollo de las actividades programadas en espacios de alta concurrencia.

Más de 15.000 policías participarán en operativo de seguridad

La Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de la seguridad durante los desplazamientos del papa León XIV y sus actividades públicas.

El dispositivo contempla la participación de entre 15.000 y 17.000 efectivos policiales, según la información difundida sobre el operativo.

A este despliegue se sumarán más de 1.000 trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre agentes de Serenazgo y fiscalizadores, que apoyarán en el control de accesos, el ordenamiento de espacios públicos y la prevención del comercio ambulatorio en las áreas restringidas.

La Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) de Serenazgo contará, además, con 200 cámaras corporales para registrar sus intervenciones.

La comuna también utilizará su Central de Videovigilancia, que dispone de una red de más de 1.000 cámaras, para monitorear calles, accesos y sectores de mayor concentración de personas.

¿Funcionará el Metropolitano durante la visita del papa León XIV?

Pese a las restricciones vehiculares en el Centro Histórico, el Metropolitano continuará prestando servicio en la zona, según la información difundida sobre el plan de transporte.

Las estaciones Tacna y Jirón de la Unión permanecerán habilitadas, aunque los pasajeros deberán tener en cuenta los controles y posibles modificaciones operativas durante las actividades del pontífice.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también anunció medidas para reforzar la movilización de pasajeros, incluido el despliegue de más de 1.000 buses y servicios adicionales vinculados con la visita papal.