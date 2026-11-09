Un grupo de delincuentes robó joyas de oro y plata valorizadas en más de S/ 500 mil de una tienda de artesanías ubicada en la cuadra 4 de la calle Lima, a pocos metros del parque Kennedy, en el distrito limeño de Miraflores. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre.

Los delincuentes violentaron la puerta metálica del establecimiento y sustrajeron collares, pulseras, anillos y otras piezas de alto valor. El robo afectó a un negocio familiar que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la venta de artesanías y artículos de platería.

Según informó América Noticias, los responsables colocaron un panel de madera en el ingreso del local para impedir que desde la calle se observaran sus movimientos mientras retiraban los productos de los exhibidores.

Propietario denuncia falta de vigilancia durante el robo

El propietario del establecimiento cuestionó la falta de presencia del Serenazgo de Miraflores durante el robo y aseguró que los comerciantes de la zona solicitaron apoyo de las autoridades.

“No había presencia de Serenazgo. Pese a que los vecinos, también comerciantes, han llamado constantemente a la comisaría y a la municipalidad, no se han apersonado”, declaró el dueño del negocio a RPP.

El comerciante agregó que sus trabajadores tuvieron que desplazarse hasta la avenida Shell para ubicar a un agente de Serenazgo que se encontraba dirigiendo el tránsito.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes rompieron tres candados de la puerta metálica y se llevaron la mercadería en aproximadamente media hora. El propietario señaló que era la primera vez que sufría un robo de esta magnitud.

Cámaras de seguridad estaban desconectadas

Uno de los aspectos que complican la identificación de los responsables es que las cámaras de seguridad del establecimiento se encontraban desconectadas cuando ocurrió el robo.

Los propietarios explicaron que los dispositivos habían sido desactivados temporalmente porque serían reemplazados por equipos de vigilancia más modernos.

Esta circunstancia impidió contar con grabaciones internas del momento en que los delincuentes ingresaron y retiraron las joyas. Los afectados buscan imágenes de los establecimientos vecinos y de las cámaras instaladas en las calles cercanas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística acudieron a la tienda para realizar las diligencias correspondientes y recoger posibles evidencias.