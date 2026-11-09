Hoy salen las entradas para ver al Santo Padre.

Desde hoy al medio día, la plataforma Teleticket pondrá a disposición del público las entradas gratuitas para la vigilia de oración que el líder de la Iglesia Católica, el papa León XIV, compartirá con los jóvenes en el Estadio Nacional.

Isabel Chirinos, miembro de la comisión central de la visita del pontífice a Lima, explicó que la inscripción para la jornada es personal y cada participante podrá gestionar una sola entrada, que será gratuita e intransferible. La convocatoria está dirigida a la audiencia de entre 16 años y 35 años.

La vocera pidió a los interesados registrar su información con especial cuidado; es decir, los nombres, apellidos y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería deben coincidir exactamente con la identificación física, que será exigida a todo asistente el día de la actividad.

Por su parte, el padre Juan Bytton detalló que el recinto deportivo abrirá este jueves a las 11:00 a. m. A las 2:00 p.m empezarán las tareas de preparación para recibir al santo padre, cuyo arribo está previsto a las 6:00 p. m.

Resaltó que los preparativos del encuentro se iniciaron inmediatamente después de que el pontífice confirmara su participación.

ACCESOS

El seminarista Marcos Gallardo sostuvo que estarán operativos el 99% de los ingresos del estadio, con el fin de facilitar el paso de los miles de fieles que acudirán al encuentro. Asimismo, recordó que el escenario tiene capacidad para albergar a 52 mil personas.

Para un desplazamiento ordenado, los organizadores previeron puntos focales. Entre ellos figuran los cruces de la Vía Expresa con la avenida 28 de Julio, con la avenida Bausate y Meza y con el jirón Madre de Dios, además de tres intersecciones en la avenida Petit Thouars, a la altura de los jirones Madre de Dios, Saco Oliveros y Manuel Carpancho.

Gallardo detalló que cada boleto indicará el sector asignado y la puerta por la que deberá entrar su titular, con el fin de que haya un flujo adecuado de la multitud que se congregará.