El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de feminicidio y violencia sexual en agravio de Yástelin Torres Común, de 20 años, quien fue encontrada sin vida en una chacra de la zona de la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la joven salió la noche del sábado para reunirse con amigos y conocidos de su barrio. Cerca de la medianoche, se comunicó con ella para decirle que aún permanecía en el encuentro. Sin embargo, horas después, la mujer fue informada sobre el hallazgo del cuerpo de su hija.

En la zona donde fue encontrado el cuerpo, la Policía Nacional ubicó una motocicleta negra y detuvo a su conductor, identificado como Sebastián Yauri, de 27 años, quien fue trasladado a la Comisaría de Pro. De acuerdo con los familiares, el intervenido pretendía a la joven desde hacía varios meses.

La joven, de 20 años, estudiaba Comunicación Audiovisual y, durante sus días libres, ayudaba a su madre en un puesto de venta de artículos de limpieza.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el cuerpo fue encontrado desnudo y presentaba signos de violencia sexual.

Según el testimonio de sus amistades, Sebastián Yauri también participó en la reunión y, al finalizar, se ofreció a llevar a Yástelin a su vivienda en su motocicleta. Sin embargo, presuntamente la condujo con engaños hasta una zona alejada de Chuquitanta. Ante esta situación, la joven habría compartido su ubicación en tiempo real para pedir ayuda. Cuando sus amigas llegaron al lugar, la encontraron sin vida.

Según RPP, las amistades de la víctima señalaron que el descampado donde fue encontrado su cuerpo se ubica a aproximadamente 30 minutos de sus viviendas.