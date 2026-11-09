El gigante estadounidense de semiconductores Nvidia anunció una investigación independiente sobre una presunta operación de espionaje extranjero contra su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, luego de que medios estadounidenses informaran sobre sus vínculos con una empresaria china señalada por presuntas actividades de inteligencia para Pekín.

La decisión fue comunicada el domingo 8 de noviembre de 2026 por el directorio de Nvidia, que encargó las investigaciones a un comité de directores independientes, con apoyo de asesores legales externos.

La compañía precisó que, hasta el momento, no tiene motivos para considerar que información confidencial de Nvidia o asuntos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos hayan sido comprometidos. Sin embargo, indicó que revisará toda la información disponible.

¿Quién es Alice Huang, la empresaria vinculada al caso?

Las sospechas surgieron después de que The New York Times publicara, a finales de octubre, que funcionarios de inteligencia estadounidenses consideraban que una empresaria china relacionada con Jensen Huang habría trabajado para Pekín y proporcionado información.

La mujer fue identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le, una ejecutiva vinculada a Megaspeed, empresa de infraestructura de centros de datos con sede en Singapur. Pese a compartir apellido, no tiene parentesco con el presidente ejecutivo de Nvidia.

De acuerdo con el periódico estadounidense, las sospechas incluyen la posibilidad de que la empresaria obtuviera información sobre las conversaciones de Jensen Huang con el presidente Donald Trump en torno al desarrollo y las políticas de inteligencia artificial.

No obstante, las acusaciones no constituyen una conclusión judicial y, hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que Huang haya entregado información clasificada o secretos empresariales a autoridades chinas.

China rechaza las acusaciones de espionaje

El Gobierno de China negó este lunes 9 de noviembre las versiones que vinculan a la empresaria con una supuesta operación de inteligencia contra el máximo ejecutivo de Nvidia.

Durante una conferencia de prensa, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó las acusaciones de infundadas y rechazó que existieran pruebas que sustenten las denuncias.

“La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada”, declaró el funcionario, según la información difundida por AFP.

La respuesta de Pekín se produce en medio de las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, particularmente por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados empleados en inteligencia artificial.

Jensen Huang admite infidelidad y promete colaborar con la investigación

En un mensaje enviado el domingo a los trabajadores de Nvidia, Jensen Huang reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial y ofreció disculpas a su familia y a los empleados de la compañía.

“No fui fiel a mi esposa”, expresó el empresario, antes de reconocer el daño causado a su esposa e hijos.

Huang aseguró que asumía la responsabilidad por su conducta personal y reiteró su compromiso con la empresa que cofundó en 1993.

Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con el proceso independiente iniciado por el directorio.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”, señaló el ejecutivo, quien continuará al frente de Nvidia mientras se desarrollan las indagaciones.

Donald Trump defiende al presidente ejecutivo de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo a Jensen Huang después de conocerse las acusaciones.

“Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, manifestó el mandatario ante periodistas el domingo, al ser consultado sobre la situación del empresario.

Trump también afirmó que no se arrepentía de no haber tomado medidas tras conocer previamente información relacionada con el caso, según lo publicado por The New York Times.

El presidente estadounidense mantiene una relación cercana con Huang en asuntos tecnológicos, especialmente en el debate sobre las exportaciones de microprocesadores avanzados a China.

Además, señaló que estaría dispuesto a incluir al empresario en su próxima gira por Asia, que contempla encuentros con el presidente chino, Xi Jinping.

Acciones de Nvidia caen ante preocupación de inversionistas

El anuncio de la investigación generó inquietud en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia registraban una caída cercana al 5 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este lunes 9 de noviembre, según el reporte de AFP.

El caso también reavivó el debate sobre la venta de procesadores estadounidenses avanzados a China, una cuestión central en la competencia por el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Dan Ives, analista tecnológico de Yorkville Ives, advirtió que la investigación podría incrementar el escrutinio político y regulatorio sobre Nvidia y provocar nuevas indagaciones en el Congreso estadounidense.

La empresa es uno de los principales fabricantes mundiales de unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes fundamentales para entrenar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial.

La investigación se desarrolla mientras Washington mantiene restricciones a la exportación de determinados chips de alto rendimiento hacia China por motivos de seguridad nacional.