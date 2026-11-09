El papa León XIV advirtió este lunes 9 de noviembre que la pérdida de empleo no representa únicamente un problema económico, sino también una afectación a la dignidad humana, durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en Buenos Aires, Argentina.

El pontífice estadounidense pronunció su discurso en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), ante trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales, integrantes de movimientos populares y representantes académicos.

En su intervención, León XIV cuestionó los modelos económicos que valoran a las personas únicamente por su productividad y pidió que el desarrollo empresarial tenga como prioridad el bienestar humano.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, afirmó el líder de la Iglesia católica, según el discurso oficial publicado por el Vaticano.

León XIV cuestiona una economía que prioriza las ganancias sobre las personas

El papa alertó sobre las consecuencias de una organización económica en la que el beneficio financiero prevalece sobre los derechos y las necesidades de los trabajadores.

Según explicó, el trabajo debe contribuir al desarrollo integral de las personas y no limitarse a la generación de riqueza o al cumplimiento de objetivos empresariales.

León XIV también vinculó las condiciones laborales con los desafíos ambientales, al señalar que los modelos de producción deben considerar la crisis ecológica y el uso responsable de los recursos naturales.

El pontífice recordó las enseñanzas de León XIII, autor de la encíclica Rerum novarum, para defender un equilibrio entre las necesidades de los empresarios, los trabajadores y sus familias.

El mensaje dio continuidad a su intervención del domingo ante las autoridades argentinas y el presidente Javier Milei, cuando pidió que el crecimiento económico alcance a los sectores más necesitados.

Argentina perdió 465.811 empleos privados registrados desde noviembre de 2023, según CEPA

Las declaraciones del pontífice se produjeron en un contexto de deterioro de algunos indicadores laborales de Argentina, de acuerdo con un informe publicado el 7 de noviembre por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El documento, titulado La Argentina que recibe al Papa, analiza la evolución del empleo, los ingresos y las condiciones sociales durante la administración del presidente Javier Milei, iniciada en diciembre de 2023.

Según el reporte, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se registró una reducción de 465.811 puestos de trabajo privados registrados, incluyendo el empleo en unidades productivas y el trabajo en casas particulares.

Durante ese mismo periodo, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 480.067, lo que representa una disminución de 32.290 empresas empleadoras.

El informe también señala que los sectores industrial, construcción y transporte se encuentran entre los que registraron mayores pérdidas de empleos formales.

Desempleo de 7,9% y morosidad de 12,8% reflejan dificultades económicas

En materia laboral, CEPA reporta una tasa de desocupación de 7,9% y una informalidad equivalente al 45% de las personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2026.

El informe también señala que los salarios registrados, tanto públicos como privados, se encontraban 7% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, en términos reales.

Respecto del endeudamiento, el centro de estudios indica que la morosidad bancaria llegó al 12,8% en agosto de 2026, mientras que los incumplimientos en créditos otorgados por entidades no financieras alcanzaron el 34,2%.

Papa León XIV advierte sobre riesgos de la inteligencia artificial para el empleo

Durante su discurso, el pontífice también abordó los cambios tecnológicos que están transformando las relaciones laborales en distintos países.

León XIV advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulaciones adecuadas pueden representar una amenaza para determinados puestos de trabajo y para las condiciones de desarrollo humano.

En ese sentido, sostuvo que los avances tecnológicos deben estar acompañados por criterios éticos y políticas públicas que protejan a los trabajadores.

El papa afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de promover condiciones que favorezcan el empleo y permitan incorporar a quienes permanecen excluidos del mercado laboral formal.

León XIV destaca el papel de empresarios y sindicatos

El líder de la Iglesia católica reconoció el papel de los empresarios en la generación de empleo y la creación de riqueza, pero advirtió sobre los riesgos de considerar el beneficio económico como el único indicador del éxito de una compañía.

También reivindicó el trabajo de los sindicatos y organizaciones laborales en la defensa de los derechos de las personas, especialmente de quienes enfrentan condiciones precarias.

León XIV pidió a estas organizaciones prestar mayor atención a los trabajadores informales, precarizados y excluidos de los sistemas de protección social.

El pontífice mencionó, además, al empresario católico argentino Enrique Shaw como ejemplo de una visión empresarial orientada al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de la comunidad.

Papa pide reconocer el trabajo de los movimientos populares

León XIV también destacó el papel de los movimientos sociales en la búsqueda de soluciones comunitarias frente a la desigualdad y la exclusión.

Durante su intervención recordó las reivindicaciones promovidas por su antecesor, el papa Francisco, relacionadas con el acceso a la tierra, la vivienda y el empleo.

El pontífice defendió la organización de las comunidades como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables.

También planteó que el Estado debe facilitar la participación de las familias, las autoridades locales, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, manteniendo su responsabilidad de regulación y protección del bien común.

Finalmente, exhortó a construir una Argentina basada en la justicia, el diálogo y la cooperación entre los distintos sectores sociales, en lugar de profundizar las divisiones políticas.