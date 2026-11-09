El papa León XIV se reunirá con los jóvenes este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. El ingreso del público estará habilitado desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora prevista para el cierre de puertas antes de la llegada del pontífice al recinto deportivo.

Marcio Laguna, secretario general de la Pastoral Universitaria de Lima, señaló que los boletos para participar en la ‘Vigilia de los Jóvenes’ se terminaron en menos de 60 minutos.

“No esperábamos que sea tan rápido, esperábamos que dure, [se agotaron en] menos de una hora. Ha sido un éxito rotundo y eso nos da muchas luces de lo que es la visita del papa”, declaró a RPP.

Por otro lado, Laguna estimó que entre 52 mil y 55 mil jóvenes acudirán al Estadio Nacional. De ese total, alrededor de 40 mil ocuparán las tribunas y otros 12 mil estarán ubicados en la cancha.

“Es todo un evento de casi todo el día. Vamos a estar cierta parte de la mañana, casi toda la tarde noche con diversas presentaciones artísticas, diversos montajes que van a animar todo este evento. Creo que es parte de la esencia de los jóvenes, es hacer una fiesta y recibir al papa con la alegría que nos caracteriza”, señaló.

En tanto, precisó que el equipo de ‘Los amigos de León’ está integrado por 15 mil voluntarios en Lima, de los cuales el 40 % llegó desde distintas regiones del país.

“Hay muchos jóvenes que han visto esto de ‘Amigos de León’ [y] quieren sumarse, estar juntos, armar comunidad. Quizás no van a su parroquia más cercana y no es porque no quieran, porque muchas veces el tiempo no les da, X o Y motivo, pero han encontrado en este proyecto el acercarse y el llevar un bien común, que es llevar la alegría a los jóvenes más allá de la religiosidad”, sostuvo.

Marcio Laguna recordó que también colaboró como voluntario durante la visita del papa Francisco al Perú, en 2018, como integrante de la delegación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Yo estoy dentro de la pastoral universitaria, recibimos a muchos jóvenes con muchas historias detrás de ellos. Se están formando y con mucho peso. Es sentirse acompañado y no sentirse solo en la vida y mucho más en la fe”, expresó.

Asimismo, indicó que los voluntarios estarán a cargo de labores de seguridad y orden, así como de brindar primeros auxilios durante el encuentro en el Estadio Nacional.

“Cualquier cosa me pueden ver por ahí a mí y a todos mis voluntarios. Somos diversas áreas que estamos realmente volcando todos nuestros esfuerzos para que el evento sea lo que nosotros esperamos, sea de completa unidad entre jóvenes”, agregó.