A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó hoy el avión que trasladará al pontífice y a su comitiva durante sus desplazamientos por el territorio nacional. La aeronave fue acondicionada con imágenes alusivas a la visita papal y recibió una bendición en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

La ceremonia se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de la aerolínea y estuvo encabezada por el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, quien bendijo el avión y al personal que participará en los traslados.

El avión seleccionado es un Airbus A320neo con capacidad para 180 pasajeros, que realizará los vuelos nacionales previstos en la agenda del sumo pontífice, entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La ceremonia se realizó en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM Airlines Perú.Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Así es el avión que trasladará al papa León XIV por el Perú

La aeronave luce en su fuselaje el escudo papal y el logotipo oficial de la visita de León XIV al Perú, junto con la imagen del pontífice y referencias a los santos peruanos.

La decoración ocupa aproximadamente 50 metros cuadrados de vinilo, un material preparado para resistir velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes de 10.000 metros.

Según informó LATAM, la instalación del diseño exterior demandó más de 18 horas de trabajo.

En el interior también se realizaron acondicionamientos especiales. Los asientos incorporan cabezales con el escudo papal, mientras que la cabina contará con almohadas, frazadas y neceseres con productos esenciales para los pasajeros.

La propuesta gastronómica de los vuelos incluirá ingredientes de las regiones que visitará el pontífice. El menú fue elaborado en colaboración con los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga.

Los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga. (Foto: Latam)

Bendicen aeronave de LATAM en el aeropuerto Jorge Chávez

La presentación oficial contó con la participación del nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, quien recorrió las instalaciones y realizó la bendición de la aeronave antes de los desplazamientos programados.

Emilio Rodríguez Larraín, presidente del directorio de LATAM Airlines Perú, destacó el significado de volver a trasladar a un pontífice en territorio nacional, luego de que la aerolínea participara en la visita del papa Francisco en 2018.

“Es realmente un momento de mucha significación, de mucha ilusión para nuestros 4.400 colaboradores”, manifestó el representante de la compañía durante la ceremonia.

Rodríguez Larraín recordó también el vínculo de León XIV con el Perú, debido a su labor pastoral como misionero agustino en Chulucanas y Trujillo, así como su posterior desempeño como obispo de Chiclayo.

Más de 600 personas participarán en vuelos del papa León XIV

LATAM informó que más de 600 personas, entre trabajadores y proveedores aliados, participarán en la preparación y ejecución del operativo aéreo.

El despliegue comprende ocho pilotos, más de 20 tripulantes de cabina y equipos especializados en mantenimiento, operaciones y servicios aeroportuarios.

La compañía tendrá a su cargo cinco vuelos vinculados con la visita papal: cuatro dentro del Perú y uno internacional para el retorno del pontífice a Roma.

Para el último trayecto se utilizará un Boeing 787-9 Dreamliner, diferente del Airbus A320neo presentado para los desplazamientos nacionales.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV en sus vuelos por Perú?

De acuerdo con el itinerario difundido por LATAM, el primer vuelo interno del papa León XIV partirá de Lima hacia Chiclayo el viernes 13 de noviembre.

Posteriormente, el domingo 15 de noviembre, la aeronave trasladará al pontífice desde Chiclayo hacia Cusco y luego a Pucallpa, antes de retornar a Lima.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre está previsto el vuelo de regreso a Roma a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner.

Con este operativo, LATAM volverá a participar en el traslado de un líder de la Iglesia católica durante una visita al Perú, como ocurrió con el papa Francisco en enero de 2018.