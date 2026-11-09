Las entradas gratuitas para participar en la vigilia de oración que encabezará el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima estarán disponibles desde las 12:00 del mediodía de este lunes 9 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Teleticket. El encuentro con jóvenes y universitarios se realizará el jueves 12 de noviembre, como parte de la visita del pontífice al Perú.

El padre Juan Bytton informó que podrán participar jóvenes de entre 16 y 35 años, independientemente de que pertenezcan o no a una parroquia o grupo religioso. La inscripción será individual y las entradas tendrán carácter gratuito, personal e intransferible.

Por su parte, Isabel Chirinos, integrante de la comisión central de la visita del papa León XIV a Lima, explicó que cada asistente deberá registrar correctamente sus datos personales para obtener su boleto y facilitar la verificación de identidad el día del evento.

¿Cómo sacar entradas gratis para ver al papa León XIV en Teleticket?

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción a través de la página oficial de Teleticket siguiendo estos pasos:

Ingresar a Teleticket: Acceder a https://teleticket.com.pe/vigilia-de-los-jovenes e iniciar sesión con una cuenta personal. Quienes no tengan una podrán registrarse. Buscar el evento: Seleccionar “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” y elegir la opción de entrada correspondiente a su edad o condición de ingreso. Registrar los datos: Completar nombres, apellidos y número de DNI, carné de extranjería o documento de identidad, según corresponda. Los datos deberán coincidir con el documento físico. Confirmar la entrada: Revisar la información registrada y finalizar el procedimiento. Posteriormente, verificar que el boleto se encuentre disponible en la sección “Mis Compras”.

Las entradas estarán disponibles del 9 al 12 de noviembre o hasta agotar existencias. La organización ha establecido que los boletos no podrán transferirse a otras personas.

¿Pueden ingresar menores de edad al encuentro con el papa?

Los adolescentes de 16 y 17 años podrán asistir a la vigilia, pero deberán estar acompañados de un adulto responsable.

En estos casos, el adulto tendrá que realizar el registro mediante su propia cuenta de Teleticket y completar la declaración jurada de autorización correspondiente, firmada por los padres o tutores del menor.

El sistema permitirá gestionar dos entradas: una para el adolescente y otra para el acompañante. Ambos deberán ubicarse en el mismo sector del estadio.

No estará permitido el ingreso de menores de 16 años, de acuerdo con las condiciones publicadas por Teleticket.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

El sacerdote Juan Bytton precisó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 a.m. del jueves 12 de noviembre para permitir el ingreso progresivo de los asistentes.

Desde las 2:00 p.m. comenzarán las actividades preparatorias, mientras que la llegada del papa León XIV está prevista para las 6:00 p. m.

Durante el encuentro se desarrollarán momentos de oración, música, testimonios y diálogo entre el pontífice y los jóvenes.

El seminarista José Navarro, integrante del equipo organizador, explicó que la vigilia estará dividida en cinco momentos: “¡Aquí estamos!”, “¡Nos encontramos!”, “León viene a casa”, “Cristo vive en nosotros” y “¡Somos enviados!”.

Accesos al Estadio Nacional para la vigilia con León XIV

El seminarista Marcos Gallardo indicó que estará habilitado el 99 % de las puertas del Estadio Nacional para facilitar el desplazamiento de los participantes. Según lo informado por los organizadores, el recinto tiene capacidad para aproximadamente 52.000 personas.

Entre los puntos de acceso previstos figuran las intersecciones de las avenidas 28 de Julio y Bausate y Meza con la Vía Expresa, además de los cruces del jirón Madre de Dios con la Vía Expresa y la avenida Petit Thouars.

También se han considerado los cruces del jirón Saco Oliveros y del jirón Manuel Carpancho con la avenida Petit Thouars.

Cada entrada indicará el sector y la puerta asignada. Los asistentes deberán respetar esta distribución para facilitar el ingreso.

¿Qué documentos se deben llevar a la vigilia?

Para ingresar al Estadio Nacional, los participantes deberán presentar su entrada impresa o digital y su documento de identidad original en físico.

La organización también recordó que no estará permitido salir del recinto y volver a ingresar con el mismo boleto.

La vigilia forma parte de las actividades programadas durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.