La diabetes mellitus no es una enfermedad exclusiva de los seres humanos. Esta condición crónica también puede afectar a perros y gatos, comprometer su calidad de vida y generar un impacto emocional y económico en las familias.

Según estimaciones de expertos de la Universidad de Queensland, en Australia, aproximadamente el 20 % de los perros y gatos diagnosticados con diabetes son sometidos a eutanasia durante el primer año tras la detección de la enfermedad.

Entre los factores asociados a esta situación figuran las exigencias del tratamiento y el impacto que supone el manejo de la enfermedad en la vida de sus cuidadores.

¿Qué perros y gatos tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes?

De acuerdo con las estimaciones citadas, la diabetes afecta aproximadamente al 1,5 % de los perros y entre el 0,5 % y el 1 % de los gatos.

Especialistas de MSD Animal Health en Perú explican que esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en animales de mediana edad y adultos mayores.

Asimismo, entre los factores de riesgo se encuentran el sobrepeso, el sedentarismo -especialmente en gatos- y determinadas predisposiciones genéticas.

Diabetes en mascotas: ¿cuáles son las principales señales de alerta?

Los cambios en el comportamiento y los hábitos cotidianos de las mascotas pueden advertir sobre la presencia de esta enfermedad.

Entre los principales síntomas destacan:

Aumento excesivo de la sed.

Mayor frecuencia al orinar.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Cambios en el apetito.

Dificultades para saltar, en el caso de los gatos.

Aparición de cataratas en los perros.

“Los cambios en la rutina de una mascota pueden ser las primeras señales de alerta. Si bebe más agua, orina con mayor frecuencia o pierde peso sin una causa aparente, es importante acudir al médico veterinario y evitar la automedicación”, señaló Silvia Panta, representante técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

¿Cómo se diagnostica y trata la diabetes en mascotas?

El diagnóstico requiere una evaluación veterinaria y pruebas de laboratorio para identificar niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre y la presencia de glucosa en la orina.

Dependiendo de las características del animal, el tratamiento puede incluir la administración de insulina, una alimentación adaptada a sus necesidades y controles veterinarios periódicos.

Aunque la diabetes es una enfermedad crónica, un tratamiento adecuado puede permitir que las mascotas mantengan una buena calidad de vida.

Incluso, algunos gatos pueden alcanzar la remisión de la enfermedad gracias a un tratamiento temprano y eficaz, mientras que en los perros generalmente se requiere un tratamiento de por vida.

¿Cómo reducir el riesgo de diabetes en perros y gatos?

En el marco del Mes Mundial de la Diabetes, que se desarrolla en noviembre, los especialistas recomiendan adoptar una serie de cuidados para proteger la salud de las mascotas:

Mantener un peso saludable.

Proporcionar una alimentación equilibrada.

Promover la actividad física diaria.

Realizar controles veterinarios periódicos.

Vigilar los cambios en el apetito y el consumo de agua.

Evitar la automedicación.

La detección temprana y el cumplimiento del tratamiento indicado por el médico veterinario son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones.