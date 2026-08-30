La forma en que las familias peruanas cuidan a sus mascotas está cambiando. Además de alimentación y atención veterinaria, los dueños de perros y gatos muestran interés por herramientas que permitan conocer su ubicación, actuar ante un extravío y acceder a orientación especializada frente a una emergencia.

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registró 17 millones 263 mil mascotas en el Perú y determinó que el 64% de los hogares convive con al menos una. Los perros representan el 56,5% del total y los gatos, el 36,2%.

Familias destinan parte de su presupuesto al cuidado de mascotas

Los hogares que tienen animales de compañía destinan alrededor del 5,2% de su gasto total a sus necesidades, equivalente a un gasto per cápita mensual de aproximadamente S/51,2, según información basada en los resultados de la ENAHO.

Este escenario viene impulsando el desarrollo del denominado Pet Tech, segmento que combina dispositivos tecnológicos y servicios vinculados con seguridad, salud y bienestar animal.

Antonio Condor Sánchez, jefe de Innovación de Hunter Perú, sostuvo que las expectativas de las familias han evolucionado y ya no se concentran únicamente en conocer la ubicación de sus animales de compañía.

“Hoy buscan tranquilidad, prevención y acompañamiento permanente. Ya no basta con conocer la ubicación de su mascota; también quieren estar preparados para actuar rápidamente ante cualquier eventualidad y cuidar su salud de manera preventiva”, señaló.

Cinco necesidades que ganan importancia entre los dueños

De acuerdo con el especialista, quienes conviven con perros y gatos están priorizando cinco aspectos en su cuidado:

Conocer la ubicación de la mascota cuando permanece fuera de casa o se encuentra sola.

Elevar las posibilidades de encontrarla rápidamente ante un extravío.

Acceder a orientación o asistencia veterinaria frente a emergencias o dudas relacionadas con su salud.

Prevenir enfermedades y realizar seguimiento a su bienestar.

Integrar localización, salud y asistencia especializada dentro de un mismo servicio.

El cambio también coincide con una mayor disponibilidad de información oficial sobre los animales de compañía. En junio de 2025, el INEI anunció la incorporación de un módulo específico sobre crianza de mascotas en la ENAHO para conocer sus condiciones de vida y generar indicadores relacionados con tenencia responsable y salud pública.

Tecnología para localizar y cuidar mascotas

Ante esta demanda, empresas vinculadas con rastreo y seguridad han comenzado a ingresar al mercado de cuidado animal.

Una de ellas es Hunter Perú, que durante agosto de 2026 presentó Hunter PET, un servicio que integra un dispositivo GPS con monitoreo de ubicación y prestaciones vinculadas con asistencia veterinaria preventiva.

“Nuestra experiencia en tecnología de localización nos permitió identificar que el mercado estaba evolucionando hacia soluciones más completas”, agregó Condor Sánchez.

El crecimiento de este tipo de servicios refleja una tendencia hacia herramientas que buscan atender no solo el riesgo de pérdida de una mascota, sino también necesidades asociadas con prevención, asistencia y seguimiento de su bienestar.