La presencia de pabellones clausurados y sectores expuestos ante posibles emergencias fue advertida durante una supervisión diagnóstica realizada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Infraestructura con daños

El equipo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) recorrió diferentes ambientes para conocer las condiciones de la infraestructura afectada por recientes movimientos sísmicos y evaluar los riesgos frente a un eventual fenómeno El Niño. Los resultados serán incorporados en un informe que permitirá sustentar las necesidades de intervención.

Durante el recorrido se inspeccionaron puntos críticos, entre ellos ambientes del área de Ciencias y de la Facultad de Odontología. El superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán, señaló que encontraron instalaciones que actualmente permanecen restringidas debido a sus condiciones.

“Hay infraestructura clausurada y esto evidentemente perjudica a los estudiantes, perjudica el servicio académico”, manifestó al referirse a las principales observaciones realizadas por el equipo durante la inspección.

Otro de los aspectos advertidos corresponde a una acequia ubicada en las inmediaciones de la Facultad de Odontología, considerada como un posible riesgo ante un eventual desborde. Espinoza explicó que la supervisión busca anticiparse a escenarios que podrían comprometer las instalaciones universitarias.

“El fenómeno del Niño es una amenaza latente y tenemos que estar preparados para ello”, sostuvo al destacar la importancia de implementar acciones preventivas.

Con la información recopilada durante el recorrido se elaborará un informe diagnóstico junto con las áreas técnicas de la propia universidad. Este documento servirá como herramienta para que las autoridades universitarias puedan gestionar financiamiento ante las entidades correspondientes. “Este informe va a ayudar a que la autoridad universitaria pueda gestionar los recursos ante el sector Minedu y ante el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó Espinoza sobre el propósito de la evaluación.

La supervisión también contempla la continuidad de las actividades académicas frente a una emergencia que pudiera impedir temporalmente el uso de determinados ambientes. En ese sentido, la universidad comunicó que dispone de una plataforma tecnológica para trasladar las clases a la modalidad virtual de ser necesario.

“La universidad nos indica que cuenta con una plataforma virtual que puede soportar que, en caso de una situación que no queramos se manifieste, los estudiantes puedan pasar a la virtualidad”, indicó.

“Lo que nosotros queremos a partir de esta visita de supervisión es que la universidad pueda tener los recursos necesarios para implementar las medidas de prevención”, puntualizó Espinoza.

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