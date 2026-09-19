El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, dejó abierta la posibilidad de que Rafael Rey continúe en el Ejecutivo tras su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El premier señaló que el exministro podría asumir una función distinta a la conducción de una cartera pero evitó adelantar cuál sería el eventual cargo.

Durante una entrevista en RPP, Galarreta explicó que conversó con Rey después de la reunión que este sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori. Según relató, durante ese encuentro se planteó que el exministro pueda seguir colaborando con el Gobierno desde otra instancia.

“Sí, pero prefiero evitar especulaciones”, respondió ante la consulta sobre si Rey continuará dentro de la administración pública.

Posible cargo diplomático

Entre las alternativas mencionadas por Galarreta se presentó la posibilidad de que Rey sea designado como embajador. El premier indicó que una eventual representación diplomática dependería de la presidenta, del canciller y del propio exministro.

Galarreta también destacó la participación de Rey en el equipo de Gobierno y sostuvo que su experiencia podría ser útil en otra instancia. Sin embargo, remarcó que todavía no existe una decisión sobre el cargo que podría asumir.

Rafael Rey presentó su renuncia al MTC el 18 de septiembre mediante una carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori, en la que señaló motivos de salud. Tras su salida, José Angello Tangherlini Casal asumió como nuevo titular del sector.