Cada 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en un regalo habitual en varios países de Latinoamérica, una práctica difundida por redes sociales y relacionada con la llegada de la primavera. La tendencia también genera un aumento en la demanda de flores y arreglos, con pedidos que en Rappi pueden crecer hasta 2 000 % frente a una jornada regular.

Una de las principales referencias detrás de la costumbre es Floricienta, novela argentina estrenada en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti. La producción incluyó en su banda sonora la canción “Flores amarillas”, cuya letra y presencia en la serie contribuyeron a relacionar este tipo de obsequio con expresiones de afecto.

A partir de esta referencia, el tema musical comenzó a asociarse con la entrega de ramos durante determinadas fechas del año. Las plataformas como TikTok y Facebook ayudaron posteriormente a ampliar la tendencia y a convertirla en una práctica conocida entre usuarios de distintos países.

🌼 ¿Qué significa regalar flores amarillas?

El color amarillo suele relacionarse con la amistad, el optimismo y la energía, por lo que el obsequio puede utilizarse para expresar cariño hacia una persona cercana. No se limita a las relaciones de pareja, ya que también puede entregarse a familiares, amigos o personas consideradas importantes.

Las flores también pueden formar parte de un gesto de acompañamiento para alguien que atraviesa un momento difícil o de reconocimiento por algún logro. Entre estas ocasiones pueden encontrarse la obtención de un ascenso laboral, el cumplimiento de una meta personal o simplemente la intención de demostrar afecto a una persona cercana.

Además de su significado simbólico, los ramos amarillos son utilizados para decorar diferentes ambientes del hogar. Su color puede aportar luminosidad a espacios como la sala y complementar la decoración durante la llegada de la primavera.