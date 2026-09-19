La Dirección Regional de Salud de Ica (DIRESA Ica), a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), realizó acciones de control y vigilancia sanitaria en establecimientos farmacéuticos autorizados y no autorizados de la provincia de Chincha.

Operativo en boticas y farmacias

Durante las intervenciones, los inspectores detectaron diversos incumplimientos relacionados con la comercialización y conservación de productos farmacéuticos, así como establecimientos que no contaban con autorización sanitaria ni director técnico, requisito para su funcionamiento.

Entre los productos encontrados se identificaron medicamentos con fecha de expiración vencida, productos de procedencia desconocida y sin trazabilidad, medicamentos en mal estado de conservación y productos presuntamente falsificados.

Asimismo, se hallaron medicamentos provenientes de instituciones públicas, cuya venta al público está prohibida, además de productos sin registro sanitario y otros que presentaban observaciones sanitarias.

Como medida de seguridad y protección de la población, las autoridades dispusieron el cierre temporal de establecimientos que presentaban graves incumplimientos y procedieron con la incautación de aproximadamente 260 kilogramos de productos farmacéuticos y dispositivos médicos considerados un riesgo para la salud.

La DIRESA Ica recordó a la ciudadanía que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias y boticas autorizadas, verificando además la presencia del químico farmacéutico responsable.

Las autoridades recomendaron no adquirir medicamentos vencidos, de procedencia desconocida, sin registro sanitario o que presenten señales de deterioro.

También se recordó que está prohibida la comercialización de medicamentos provenientes del Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y otras instituciones públicas.

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