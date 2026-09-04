La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica intensificó los operativos de control y vigilancia sanitaria en establecimientos farmacéuticos de la provincia de Chincha. Durante las intervenciones realizadas el 2 de setiembre, las autoridades detectaron diversas irregularidades y dispusieron el cierre temporal de una botica, además de la incautación de aproximadamente 100 kilos de productos farmacéuticos.

Operativos en boticas

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), cuyos equipos fiscalizadores verificaron las condiciones de almacenamiento, conservación, infraestructura, documentación y funcionamiento de los establecimientos, con el objetivo de prevenir la comercialización ilegal de medicamentos y otros productos sanitarios.

Una de las intervenciones se realizó en la Botica Mi Ángel, ubicada en la calle San Juan N° 501, en el distrito de Grocio Prado. Durante la inspección, los fiscalizadores encontraron diversas deficiencias sanitarias.

Según el reporte de la DIRESA, se detectaron ambientes de almacenamiento con anaqueles vacíos y una puerta que conectaba con una vivienda. En dicho espacio se encontró una cama, bolsas negras que contenían medicamentos y cajas con productos farmacéuticos.

También se observaron deficiencias en las condiciones del ambiente destinado al almacenamiento, entre ellas un techo inadecuado, ventilación insuficiente, una cisterna de agua expuesta a la humedad y la ausencia de termohigrómetros calibrados. Ante estas observaciones, la autoridad sanitaria dispuso el cierre temporal del establecimiento hasta que se levanten las deficiencias detectadas.

Asimismo, se procedió con la incautación de aproximadamente 100 kilos de productos, debido a observaciones relacionadas con su procedencia, condiciones de conservación y la presunta falsificación de algunos de ellos.

Durante el mismo operativo, los fiscalizadores intervinieron establecimientos de las cadenas Mifarma e Inkafarma en Chincha Alta.

En Mifarma, ubicada en la avenida Óscar Benavides N.° 232, se constató que el establecimiento no contaba con un equipo electrógeno u otro sistema alternativo que permitiera garantizar la conservación de los productos que requieren cadena de frío ante eventuales cortes de energía.

También se observaron deficiencias en la revisión de información consignada en las actas de recepción de medicamentos, como números de lote, fechas de vencimiento y registros sanitarios. Además, el equipo de refrigeración no se encontraba calificado.

Una situación similar fue detectada en Inkafarma, ubicada en la avenida Mariscal Benavides N.° 271, donde también se verificó la ausencia de un sistema alternativo para garantizar la cadena de frío y se observó que el equipo de refrigeración no se encontraba calificado.

Estas intervenciones se suman a los operativos realizados por la DIRESA Ica los días 26 y 27 de agosto, cuando fueron detectadas otras irregularidades en establecimientos farmacéuticos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, El Carmen y Grocio Prado.

En aquellas acciones se identificaron boticas que funcionaban sin autorización sanitaria o sin director técnico, además de medicamentos vencidos, sin registro sanitario, de procedencia desconocida, en condiciones inadecuadas de conservación y presuntamente falsificados.

Como consecuencia, la autoridad sanitaria dispuso medidas de seguridad, entre ellas cierres temporales e incautación de productos en establecimientos como Botica Bazar Lisjulmer, Botica Medfar, Botica Nueva Vida, Botiquín Mi Salud y Boticas y Perfumería Arcángel.

La DIRESA Ica exhortó a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar la presencia del profesional químico farmacéutico. También recomendó evitar la compra de productos en mercados, ferias, ambulantes o establecimientos clandestinos.

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