Un operativo conjunto realizado en dos establecimientos farmacéuticos del cercado de Ica terminó con el cierre temporal de una farmacia y la incautación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, luego de que los inspectores detectaran diversas observaciones durante las intervenciones.

Operativo en farmacias

La acción fue ejecutada por inspectores de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), con participación del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú, como parte de las acciones de fiscalización y vigilancia sanitaria.

Uno de los establecimientos intervenidos fue la Farmacia Aquafharma, ubicada en la calle Ayacucho N.° 601-A, donde los inspectores reportaron varias irregularidades relacionadas con el control de productos y las condiciones de almacenamiento.

Durante la inspección de Aquafharma se constató que el establecimiento no llevaba un registro actualizado de la temperatura ambiental. Según el acta de intervención, el último registro correspondía al 20 de marzo de 2026.

El hallazgo que generó mayor preocupación estuvo relacionado con productos controlados encontrados en los anaqueles del área de almacenamiento. De acuerdo con la inspección, estos presentaban observaciones respecto a su procedencia y fueron considerados presuntamente falsificados. Además, el establecimiento no habría presentado documentación que acreditara la adquisición de dichos productos.

Los inspectores también detectaron que los productos controlados no figuraban registrados en el libro de control de psicotrópicos, donde incluso se encontraron folios vacíos. A ello se sumó la ausencia de un archivo de recetas médicas retenidas correspondiente a productos controlados.

Ante estos hallazgos, se aplicaron dos medidas de seguridad sanitaria: el cierre temporal del establecimiento hasta que se levanten las observaciones y la incautación de los productos controlados sujetos a fiscalización.

La segunda intervención se realizó en la farmacia Novafar, ubicada en la calle La Mar N.° 600, en el cercado de Ica. En este establecimiento se constató nuevamente la ausencia de un registro adecuado de temperatura ambiental. Los inspectores encontraron un formato correspondiente a julio de 2026, pero este se encontraba en blanco.

También se observaron cajas de productos colocadas directamente sobre el piso, situación que fue consignada entre las observaciones sanitarias.

Durante la intervención se realizó además la trazabilidad de diferentes productos farmacéuticos. Como parte de este procedimiento, el establecimiento no habría presentado algunas facturas que permitieran acreditar su adquisición.

En este caso, la autoridad sanitaria dispuso la incautación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

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