Un operativo de fiscalización realizado en La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, reveló serias irregularidades en varios establecimientos farmacéuticos. La intervención fue ejecutada por la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DMID) de la Dirección Regional de Salud de Ica, en coordinación con representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Cierran boticas

Durante la acción, se inspeccionaron diversas boticas del sector. En la Botica Roca, ubicada en el A.H. El Huarango, se constató que el local operaba sin autorización sanitaria ni registro oficial, lo que representa una falta grave según la normativa vigente.

En la Botica Lialfar Salud, situada en UPIS Huarango, se detectó la ausencia del químico farmacéutico responsable, además de no contar con registro actualizado en el libro de ocurrencias ni con control de temperatura, lo que compromete la adecuada conservación de los medicamentos.

Uno de los casos más preocupantes fue el de la Botica Arybel, ubicada en la Av. Rómulo Triveño Pinto. En este local se hallaron productos vencidos en el área de “baja y rechazados”, sin el debido registro. También se comprobó que la botica se abastecía de medicamentos y dispositivos médicos provenientes de proveedores no autorizados. Ante estas evidencias, se procedió a la incautación de los productos como medida sanitaria de seguridad.

Las autoridades informaron que los operativos de control continuarán de forma inopinada en toda la región, con el objetivo de garantizar que los productos farmacéuticos que llegan a la población sean seguros, estén correctamente almacenados y cuenten con registro sanitario.

