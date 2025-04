La Dirección Regional de Salud de Ica a través de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, continúa desarrollando visitas de inspección reglamentarias para garantizar la calidad de los productos que se expenden en las boticas y farmacias de Ica.

Incumplen normas

El personal de salud se apersonó a dos boticas ubicadas en los alrededores del Hospital de Apoyo de Palpa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de las Oficina Farmacéutica, a las cuales, se procedió con el cierre temporal y la incautación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos por incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Se detalló que en el caso de la Botica L&F.- Ubicada en calle Lima N° 330, se evidencia la no presencia del director técnico en horario de funcionamiento autorizado y registrado en la DEMID, el citado establecimiento se abastece de proveedores no autorizados; se encontró productos farmacéuticos y dispositivos médicos con observaciones sanitarias, tales como, procedencia desconocida, rotulado adulterado borrado, producto expirado, presuntamente falsificado, productos controlados sujetos a fiscalización sanitaria, cuya condición de venta es con receta médica retenida. Por medida de seguridad sanitaria se procedió al cierre temporal del establecimiento farmacéutico y la incautación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Entre los productos farmacéuticos se encontraron productos con acciones farmacológicas tales como antinflamatorios, antiespasmódicos, antidiarreicos, antihistamínicos y vitaminas para el hígado en inyectables. Como dispositivos médicos se encontraron suturas, mascaras nebulizadoras adulto, máscaras de oxígeno adulto, equipo volutrol, apósito autoadhesivo.

Asimismo, se fiscalizó la Botica IkaFarma, ubicada en la Av. Túpac Amaru cruce con calle Lima, donde se evidenció la no presencia del director técnico en horario de funcionamiento autorizado y registrado en la DEMID, se evidencia que algunos productos farmacéuticos se abastece de establecimientos no autorizados ni registrados ante la autoridad de salud, se encontró productos farmacéuticos y dispositivos médicos con observaciones sanitarias: de procedencia desconocida, productos no exhibe Registro Sanitario Nacional, productos controlados sujetos a fiscalización y vigilancia sanitaria cuya condición de venta es con receta médica retenida.

También se dispuso el cierre temporal del establecimiento farmacéutico y la incautación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. De los productos farmacéuticos incautados se encontraron analgésicos, vitaminas en inyectables, como dispositivos médicos máscaras nebulizadoras pediátricas, equipo volutrol.

La Dirección Regional de Salud de Ica reitera las siguientes recomendaciones para garantizar la calidad en la compra de sus productos farmacéuticos:

-No compres tus medicamentos en mercados, campos feriales, farmacias o boticas no autorizadas, ambulantes, lugares clandestinos o de venta de productos de segunda mano.

-Exige la presencia del profesional químico farmacéutico en la farmacia o botica de tu elección.

-Si compras en una farmacia o botica particular, verifica que los medicamentos no sean de propiedad del Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional u otra entidad pública, puesto que está prohibida la venta de medicamentos provenientes de instituciones públicas.

-Para conseguir medicamentos de calidad, seguros y eficaces a bajo precio, consulta el Observatorio de Precios de Medicamentos de la DIGEMID. Solo tienes que ingresar al portal web de DIGEMID:. .

“La venta de productos falsificados, adulterados, vencidos o de contrabando es un delito, por ello debes denunciarlo, incluso de forma anónima, llamando al 056-212639. La dirección regional de salud continuará realizando los operativos conjuntos por el bienestar de la salud de la poblacion”, finalizó el Q. F. Raul Sihuas Ajalcriña; director de la DIREMID.

VIDEO RECOMENDADO