La Dirección Regional de Salud, en conjunto con la Policía Fiscal, realizaron múltiples operativos por varios días en las provincias de Ica, Pisco y Chincha, logrando incautar hasta 50 kilos de medicamentos vencidos, de procedencia desconocida, en mal estado de conservación y otros, lo que significa un peligro para la salud pública, ya que se encontraban en libre venta a los ciudadanos.

Operativos de control

La Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, con los agentes policiales, fiscalizaron farmacias, boticas, clínicas y policlínicos, los operativos se ejecutaron los días 23 y 25 de mayo en Ica, 26 de mayo en Pisco y el 29 y 30 del mes anterior en la provincia de Chincha. Se logró detectar irregularidades en siete locales que vendían medicamentos peligrosos.

En la provincia de Ica, los especialistas detectaron que en la botica Nort Mily, en la av. Prolongación Ayabaca N° 1448, había productos médicos refrigerados en el mismo espacio donde estaba una bolsa de carne. En simultáneo se evidenció que la farmacia de la clínica Señor de Luren, en la av. San Martín N° 536, realizaba el abastecimiento de medicamentos, comprando a otras boticas, las mismas que no están autorizadas para comercializar a otro establecimiento farmacéutico. Aun así, se compraban jeringas, alergical en tabletas, multibióticos caramelos, tableta de ketoprofeos, cloruro de sodio en frasco x 1000ml, ventolin inhalador y otros.

En la farmacia de la clínica San Martin, ubicada en la av. San Martín N° 598, se verificó que el establecimiento no tenía la temperatura ambiental, y una serie de productos farmacéuticos estaban vencidos (ácido acetil salicílico tabletas, nastilab día en tabletas; eutebrol 10mg tabletas, lomoh -60 inyectable), estos se encontraban en el área de baja o rechazados, pero no estaban registrados en el libro de ocurrencia, por ello se procedió a su incautación por medida de seguridad sanitaria. También se fiscalizó el consultorio médico Vida y Salud, en Santa Margarita D-4, donde del mismo modo se incautó cloruro de sodio en frasco, dexametasona inyectable, cefunat en tabletas, transamin inyectable, lincomicina inyectable, jeringas, catéteres y máscaras de nebulización, ya que no eran conservados adecuadamente y algunos estaban vencidos.

Clausuran farmacia

El coordinador de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas de la Diresa Ica, Raúl Sihuas, advirtió que, en Pisco se procedió a la clausura de un establecimiento donde se halló medicinas expiradas y una persona fue detenida en flagrancia delictiva por el presunto delito contra la salud pública y de acuerdo a lo establecido por el Código Penal, podría afrontar entre 4 a 15 años de pena privativa de la libertad.

“Se han encontrado productos con observaciones sanitarias, vencidos, procedencia desconocida, mal estado de conservación. Hubo un cierre de la farmacia Farma Unión en Pisco, donde había medicamentos vencidos, inclusive la detención de una persona. En total se ha incautado algo de 50 kilos entre vencidos, de procedencia desconocida, adulterados y otros, entre ellos la enoxaparina que es usada para el tratamiento contra la COVID-19. También antibióticos, analgésicos, antinflamatorios, anticonvulsivantes, antimigrañosos”, declaró.

En la farmacia Farma Unión, en la Calle Comercio N° 197 (Pisco), se evidenciaron muestras médicas que estaban en el baño, también el medicamento antiinflamatorio bequium frasco x 120ml solución oral, tenía procedencia desconocida, pese a que es un producto sujeto a fiscalización sanitaria. Se hallaron además preparados magistrales con fecha de expiración vencida.

El operativo finalizó en la provincia de Chincha, donde se intervino en la farmacia de la clínica Nueva Salud, ubicada en av. Fátima N° 136. Se verificó que el establecimiento farmacéutico se abastecía de boticas, lo cual está prohibido. En ese lugar los medicamentos de gran volumen como cloruro de sodio se encontraron en el piso y expuestos a los rayos solares. Mientras que, en la farmacia América, situada en la av. América N° 105, no había presencia del químico farmacéutico asistente y los medicamentos zetaler D frasco x 60ml, silenai pediátrico CL frasco x 120 ml, no estaban registrados en el libro oficial de psicotrópicos, pese a que son controlados.

