Con gran indignación familiares, amigos y población en general participaron de la marcha en la que reclaman justicia para Dennys Huaroto Núñez, quienes sindican que los restos óseos encontrados serían del joven. Ellos partieron desde el parque de la Bandera y un centenar de personas acudieron al llamado de los familiares ante el hallazgo de los restos óseos por ellos mismos.

Manifestación en la zona

“A nosotros nos informaron que la policía había acudido al descampado de la zona agrícola de sector Renacer, lugar donde se recogieron los restos óseos y el DNI de mi hijo Dennys, pero ante la poca información brindada por la policía de la Dirincri en Pisco, decidimos acudir a la zona personalmente. Mi familia al llegar al lugar encontró su gorra y más huesos, ropa quemada e incluso una gorra que usaba mi hijo, hecho que nos indignó ya que supuestamente la policía ya habría recogido todos los restos, pero comprobamos que no fue así. Ante esto salimos a pedir justicia para mi hijo Dennys Huaroto, no es justo que la policía actúe con tanta paciencia y se cierra al no brindarnos una información clara”, expresó Bartolomé Huaroto Conislla, padre de Dennys.

La familia tiene la certeza que serían los restos de Dennys Huaroto, pero eso lo determinará los forenses, quienes examinarán los restos encontrados en este descampado. Cabe resaltar que estas estas jornadas de protestas seguirán hasta que certifiquen a quienes pertenecen los restos óseos.

Como se recuerda el joven de 28 años desapareció el 21 de abril tras salir de su casa en San Clemente, en Pisco. El reclamo llegó hasta las afueras de la Comisaría Sectorial de Pisco en plena Plaza de Armas de la ciudad después se condujeron hasta el sector Alto El Molino donde están ubicadas las oficinas de la Dirincri en Pisco, lugar donde se realizan las investigaciones, pero según reclamos de los familiares, deja mucho que desear el actuar de los integrantes de la Policía Nacional del Perú.

