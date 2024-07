La familia de Dennys Huaroto Núñez de 28 años, exige justicia, ya que su ser querido desapareció el pasado 21 de abril del 2024 cuando se trasladaba en un mototaxi por la provincia de Pisco, para dar en adopción a un perro, sin embargo, nunca regresó a casa. Ayer la Fiscalía realizó el levantamiento de un cadáver que sería del joven animalista.

Hechos de la desaparición

Bartolomé Avelino Huaroto Conislla, padre del joven, explicó que el mototaxi donde se trasladaba su hijo, fue encontrado el 22 de abril en horas de la tarde, en una chacra del sector Renacer, por la entrada a Pisco, precisamente a solo 300 a 400 metros de ese lugar han sido hallados restos óseos.

“Durante todas las semanas la policía le dio poca importancia, yo como padre y mi familia estuvimos buscando solos. En la zona donde han encontrado los restos es cerca donde fue hallado la moto, también había documentos de mi hijo”, declaró.

Añadió que, el ultimo lunes 24 de junio, el Poder Judicial dispuso 9 meses de prisión preventiva contra Yamile Díaz Villar (21), precisamente a ella le habría entregado Dennys, el perrito en adopción, y la fémina dijo en su interrogatorio que si llegó a entrevistarse con él. La prisión también es contra de Carlos Alberto Coila Quentasi (23), ambos son investigados por la desaparición y presunto asesinato de Huaroto Núñez, sin embargo, no han sido trasladados al establecimiento penitenciario y continúan en la sede policial pisqueña. Además, información preliminar señala que Coila Quentasi habría delatado a Díaz Villar, apuntándola como la responsable del homicidio.

“La policía indica que ellos han encontrado los restos en su ronda, pero no es así, hay información que el muchacho detenido ha hablado y ha delatado a la chica, que ella la había matado y también ha dicho donde enteraron el cuerpo, que es justo donde han encontrado los restos”, añadió el progenitor.

Los familiares de Dennys Huaroto, el 29 de junio en horas de la noche realizaron un plantón en los exteriores del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la PNP en Pisco, reclamando un carente accionar de los agentes policiales.

“Reclamamos a la policía una exhaustiva investigación, porque en la zona donde se encontraron los restos óseos, es en la misma dirección de la casa de los padres del hombre que esta detenido, casi llegando al rio, y por eso crece más la sospecha”, dijo la hermana del joven.

Triste hallazgo

Ayer por la mañana, la familia nuevamente se desplazó en una protesta pacífica en los exteriores de la Areincri Pisco, y horas más tarde se movilizaron al lugar donde encontraron los restos óseos. La misma familia tuvo que realizar excavaciones con sus manos y entre desgarradoras escenas de dolor encontraron restos de carne con sangre, cabello, pedazos de prendas de vestir de color verde y negro, que coindice con la vestimenta del joven, y por el olor insoportable ya no pudieron seguir con la excavación.

“Pido ayuda, sufro como madre día y noche al no ver la presencia de mi hijo, no tengo dinero, no tengo plata, pido justicia para mi hijo, que trasladen a los detenidos a prisión”, declaró entre lágrimas, la señora Brígida Núñez Tornero, madre del joven desaparecido.

Posteriormente la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional se desplazaron a la zona donde hallaron los restos humanos, realizando diligencias. Una pericia forense determinará si los restos pertenecen o no a Dennys Huaroto, mientras la familia del joven continua en la incertidumbre y el dolor, exigiendo justicia por su ser querido.

