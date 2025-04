Nuevamente la población de Ica se levantó en la “macha por la vida y la seguridad”. El departamento iqueño sobrepasa las 28 muertes violentas por homicidios, donde criminales asesinaron a balazos a ciudadanos a plena luz del día.

Voz del pueblo

Ayer, los iqueños marcharon por calles y avenidas, en una movilización pacífica, exigiendo justicia para Gastón Medina Sotomayor, comunicador social que fue asesinado de varios disparos en la puerta de su casa el pasado 20 de enero del 2025. Han pasado cerca de tres meses del crimen y no hay ningún detenido, además la investigación policial “avanza” sin datos reveladores.

Las calles de Ica resonaron con un solo grito: ¡Justicia!. La comunidad pide respuestas, y que los responsables de múltiples tragedias que enlutan a decenas de familias, enfrenten las consecuencias penales.

“Marchamos porque la muerte de Gastón no quede impune, por todas las víctimas del sicariato, me hace recordar varios momentos triste que he pasado, se va a cumplir tres meses y no tenemos justica, no solo para Gastón sino para todo el pueblo de Ica, las marchas seguirán y agradezco al pueblo de Ica”, expresó al borde de las lágrimas, Natahlie Caico, esposa de Medina Sotomayor.

La comunidad iqueña demandó a las autoridades regionales, locales y policiales un severo trabajo conjunto para erradicar la criminalidad, además sentenciaron el poco actuar en el control migratorio, pidieron que los extranjeros irregulares, sean expulsados de la región de forma inmediata.

En la marcha, también estuvieron presentes la familia Huarcaya, exigiendo justicia por la muerte de sus seres queridos (padre e hijo), quienes la semana pasada fueron asesinados en el distrito de Parcona.

En esa jurisdicción se encontraban los ciudadanos que trabajaban en el alquiler de equipos de sonido y ya en su jornada final antes de la 1:00 de la mañana del 01 de abril fueron acribillados de varios disparos por el sector de Miraflores, Los Ángeles, en los exteriores del local “El rincón de Katatos”.

Los proyectiles de armas de fuego, alcanzaron el cuerpo de José Marino Huarcaya Misajel de 74 años, conocido como “tacita” y su hijo José Luis Huarcaya Peña (41) a quien sus amigos le decían “gato”, ambos hombres perdieron la vida de manera instantánea y sus cuerpos sin signos vitales quedaron tendidos en la vía.

