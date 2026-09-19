Los seis escolares investigados por presunta violación sexual contra uno de sus compañeros cumplirán una serie de disposiciones durante su permanencia en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. El Pronacej explicó que el régimen incluye restricciones para las visitas, evaluaciones multidisciplinarias, continuidad educativa y atención psicológica.

Durante una entrevista en RPP, Luis Vega, director ejecutivo del Pronacej, señaló que los adolescentes podrán recibir visitas de sus familiares directos dos veces al mes. Los visitantes deberán acreditarse previamente y el ingreso se realizará de manera programada, mientras que el primer encuentro familiar está previsto para la primera semana de octubre.

Como parte del protocolo del Pronacej, los seis menores serán evaluados el lunes 21 de septiembre por un equipo integrado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Esta evaluación permitirá establecer el programa específico que seguirá cada uno durante su permanencia en el centro juvenil.

Continuarán con sus estudios

Los adolescentes que se encuentren en edad escolar podrán continuar su formación académica dentro del establecimiento. También deberán participar en las terapias psicológicas dispuestas por el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima.

El titular del Pronacej explicó que alcanzar la mayoría de edad no implica el traslado automático de un adolescente a un establecimiento penitenciario. Si el juez determina una medida socioeducativa o una sentencia que deba cumplirse en un centro juvenil, la persona permanecerá allí hasta completar el periodo establecido.

Vega precisó que esta disposición se aplica también a otros jóvenes que alcanzan los 18 años mientras cumplen una medida. Según indicó, actualmente hay 2 059 jóvenes en los centros juveniles y el 51,4 % de ellos son mayores de edad.