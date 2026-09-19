Un viaje de retorno a Pisco terminó de manera fatal para Javier Ernesto Cucho Curiñaupa, de 44 años, padre de familia y mecánico montajista que perdió la vida tras un brutal choque en la carretera Panamericana Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del último jueves 17 de setiembre, a la altura del fundo Greenvic, en el kilómetro 259 del sector de Villacurí. Su repentina muerte deja a dos menores en la orfandad y a una familia afectada por la pérdida.

Muerte violenta

Cucho Curiñaupa era natural de San Clemente, provincia de Pisco, y se trasladaba desde Ica con dirección a su tierra natal cuando ocurrió el accidente. El hombre viajaba como pasajero en un bus de la empresa Perú Bus y se encontraba ubicado en la última fila de asientos. El trayecto quedó interrumpido cuando la unidad fue impactada por un pesado camión que transportaba sacos de papa.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo pesado habría colisionado por alcance contra el lado posterior izquierdo del ómnibus de placa Y2K-968. Una de las versiones recogidas señala que el bus se encontraba detenido para permitir el descenso de pasajeros cuando ocurrió el impacto. Las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer cómo se produjo el impacto y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

La fuerza de la colisión afectó principalmente la parte posterior del ómnibus, precisamente donde viajaba el padre de familia. Javier Cucho quedó atrapado entre los asientos y la estructura metálica deformada de la unidad, mientras otros pasajeros sufrieron golpes y heridas.

Hasta el kilómetro 259 de la Panamericana Sur llegaron integrantes del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. Los equipos de emergencia realizaron las labores necesarias para liberar al pasajero que permanecía atrapado. Pese a los esfuerzos desplegados para rescatarlo y auxiliarlo, Cucho Curiñaupa falleció en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras recuperar el cuerpo del interior del bus, las autoridades realizaron las diligencias de ley y posteriormente dispusieron su traslado hasta la Morgue Central de Ica. Allí se efectuaron los procedimientos correspondientes antes de la entrega a sus familiares.

Los conductores de las unidades involucradas quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del choque y establecer eventuales responsabilidades.

EL DATO: Deja en la orfandad a una adolescente de 15 años, generando profundo pesar entre sus familiares y amigos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO