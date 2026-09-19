La delegación arequipeña que participa en los Juegos Sudamericanos 2026, en Santa Fe (Argentina), viene cosechando importantes triunfos en la disciplina de tiro deportivo, sumando cinco medallas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

La más reciente campeona sudamericana es Alexia Arenas, quien se consagró en la prueba de rifle 50 metros tres posiciones al alcanzar 348.1 puntos. Además, la deportista mistiana obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de equipo mixto de rifle de aire a 10 metros, junto a Diego Morín.

Otra figura destacada es Annia Becerra, que se colgó la medalla de oro en equipo mixto de pistola de aire a 10 metros, haciendo dupla con Marko Carrillo. Su segunda presea llegó en la prueba femenina de pistola de aire a 10 metros, donde logró la medalla de plata con un puntaje de 263.3.

Por su parte, Sara Viscarra brilló en la prueba de rifle de aire a 10 metros, adjudicándose la medalla de bronce con un registro de 225.5 puntos.