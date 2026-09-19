Del 23 al 25 de septiembre se realizará en Lima el XLI Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, organizado por Confederación Interamericana (CONFIARP) y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.

La inauguración será el miércoles 23, de 3:00 a 6:00 p.m., en el Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Incluye la entrega de premios Chasqui, una presentación artística cultural y otras actividades.

Las exposiciones y mesas de trabajo del 24 al 25 de septiembre serán en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Para ello, se contará con Carlos Fernández del Collado, Alfredo Arceo Vacas, José Barquero Cabrero.

El programa incluye paneles sobre responsabilidad social empresarial con panelistas de México, Colombia, Panamá y Argentina; además de inteligencia artificial con panelistas de Perú, Chile y Panamá; sostenibilidad organizacional; e investigación y Relaciones Públicas. En la clausura se hará entrega de certificados.

El congreso es presencial y está dirigido a profesionales, académicos, investigadores, estudiantes y delegaciones internacionales. Los organizadores son Xiomara Herrera Penado, presidenta de CONFIARP, y Carmen Chirinos García, decana nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.