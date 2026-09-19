El presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, pidió a la Cámara de Diputados acelerar la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El senador sostuvo que las diferencias entre los parlamentarios no deben retrasar la atención de las demandas ciudadanas.

Torres se pronunció durante una actividad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cerro Colorado, Arequipa, donde participaron representantes de comedores populares y ollas comunes. En ese contexto, planteó que el Parlamento avance con la solicitud del Gobierno mientras mantiene sus funciones de debate y fiscalización.

«El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ha acudido al Congreso para pedirnos ayuda. Nos han solicitado facultades para legislar de manera rápida y eficiente. Es un pedido lógico que todo gobierno entrante realiza para implementar sus soluciones. Me preocupa que pasen las semanas y nos enfrasquemos en discusiones que no nos permiten enfrentar los problemas reales», señaló.

El Congreso debe decidir. 🇵🇪 Mientras la política se detiene entre las diferencias, la ciudadanía continua lidiando con problemas que requieren soluciones urgentes. pic.twitter.com/umXNiRy6to — Miki Torres (@mikitorresfp) September 19, 2026





Demandas sociales

Durante la jornada también se informó que Arequipa cuenta con 381 comedores populares y 93 ollas comunes, que atienden a más de 21 mil usuarios. El presupuesto destinado al Programa de Complementación Alimentaria y subsidios para 2025-2026 asciende a S/ 10,9 millones, mientras se prevé ampliar incentivos económicos en 2027.

Torres vinculó estas necesidades con la importancia de mantener la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. También destacó la labor de representación territorial para trasladar las demandas de la población al Parlamento.

«Le pido a Dios que ilumine a los diputados y a los senadores, y les permita entender que este no es momento de discutir o de enfrentarnos, sino de cerrar filas para sacar las cosas adelante. La población está esperando medidas concretas para recuperar la seguridad y volver a sentir al Estado a su costado», insistió.

Finalmente, Torres reconoció que el Congreso debe ejercer sus funciones constitucionales de fiscalización y debate. Sin embargo, insistió en que esas atribuciones deben desarrollarse sin obstaculizar la gestión pública.