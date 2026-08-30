El chef, empresario y creador de contenido Rodrigo Fernandini protagoniza “Ceviche: Un viaje gastronómico de Rodrigo Fernandini”, documental dirigido por el realizador peruano Fernando Landavere que llegará a las salas de cine desde el 10 de septiembre de 2026. La fecha de estreno comercial figura en la cartelera de Cinemark Perú.

La producción sigue a Fernandini en un recorrido por Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan, en Nueva York, para conocer historias, tradiciones, secretos y distintas formas de preparar y entender uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. El viaje se construye alrededor de 17 ceviches.

17 ceviches y cuatro ciudades forman parte del recorrido

Mercados, restaurantes y cocinas sirven como escenarios para presentar a cocineros, familias y otros protagonistas vinculados con la preparación del ceviche. A través de sus testimonios, la película aborda la relación entre gastronomía, territorio, memoria e identidad.

La cinta fue rodada en Lima, Chiclayo, Cusco y Nueva York, según informó PromPerú. La institución también precisa que se trata de una coproducción entre Perú y Brasil.

Antes de su llegada al circuito comercial, “Ceviche” formó parte de la sección Cine y Gastronomía de la 30.ª edición del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, donde tuvo funciones el 11 y 15 de agosto de 2026.

Fernando Landavere dirige y escribe el documental

Fernando Landavere, director y guionista de la película, explicó que los testimonios de los propios cevicheros fueron determinantes para construir el relato.

“Ceviche cuenta lo que los cevicheros nos querían contar”, señaló Landavere al explicar que el documental aborda secretos, mitos, referencias históricas y experiencias personales vinculadas al plato.

La ficha oficial del Festival de Cine de Lima registra a Landavere como director, guionista, editor y productor. Rodrigo Fernandini también figura como productor y protagonista.





¿Quiénes integran el equipo de “Ceviche”?

La dirección de fotografía está a cargo de Daniel Garate, mientras que el sonido corresponde a Christian Acuña y Giovanni Rossi. La música incluye participaciones de Killary Catácora, Mar de Copas y Jorge Miranda, según la ficha técnica del festival.

El proyecto demandó cuatro meses de preproducción y un mes de rodaje, de acuerdo con información difundida por la producción. Durante ese proceso, el equipo registró los territorios, personajes y relatos incluidos en el largometraje.

El estreno comercial está programado para el jueves 10 de septiembre de 2026. Cinemark registra la cinta dentro del género documental, con una duración aproximada de 1 hora y 18 minutos y distribución de Andes Films.