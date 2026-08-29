La producción académica peruana continúa buscando nuevos espacios fuera del país. Autores e investigadores nacionales viajarán a México para participar en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 2026, donde presentarán publicaciones sobre arte, literatura, derecho y cultura con el objetivo de acercar el conocimiento producido en el Perú a lectores y comunidades académicas de otros países.

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Editorial UPC, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), participará nuevamente en este encuentro como parte del stand colectivo de EUPerú (Editoriales Universitarias y Académicas del Perú). La editorial está presente en FILUNI desde su primera edición, realizada en 2017, pero desde 2023 ha intensificado su participación con una agenda orientada a generar mayor visibilidad para sus autores y publicaciones.

“FILUNI es una vitrina especializada de la edición universitaria que trasciende el eje Perú-México. Su alcance permite compartir el conocimiento generado en la academia peruana en circuitos de distribución de toda Iberoamérica mediante la negociación de derechos, traducciones y coediciones”, explica Magda Simons, jefa de Editorial UPC.

Entre los autores que viajarán a México se encuentra Liliana Checa Yabar, quien presentará “En busca del color”. Un viaje de la mano de Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall el martes 25 de agosto a las 4:00 p. m., en el Foro Miradas al Sur. La autora participará, además, el miércoles 26 a la 1:00 p. m., en el Foro FILUNI, en la conferencia Descifrando los lazos entre Van Gogh, Cézanne, Matisse y Chagall. Este libro es el que obtuvo el mayor puntaje en la Convocatoria Mujeres Académicas Latinoamericanas 2025, lanzada por Editorial UPC.

La programación continuará el jueves 27 de agosto a las 4:00 p. m., cuando Denise Elizabeth Ocaranza Ordóñez participe en la presentación de “El horror en la literatura hispanoamericana”, en el Foro Miradas al Sur. El viernes 28, a las 10:00 a. m., en el Foro Iberoamericano, Alfredo Soria será parte del conversatorio dedicado a “Laudo arbitral”, publicación de la que es compilador y que fue desarrollada en coedición con la Universidad Panamericana.

Otro de los títulos que formará parte de la presencia peruana será “El Nopal en el Perú”, de Verónica Mendoza Ibarra, Patricia Manco Vizcarra y Omar A. Larios Soldevilla. Mendoza participará presencialmente en un conversatorio basado en la publicación, llevando a la feria una investigación que permite generar un particular punto de encuentro cultural entre Perú y México.

La feria abre oportunidades para establecer vínculos con universidades y editoriales, explorar traducciones, derechos y coediciones, y ampliar la circulación física y digital de contenidos académicos. Para Editorial UPC, México resulta especialmente relevante por ser uno de los principales referentes de la edición académica y del mercado editorial en español.

La participación permitirá también fortalecer proyectos como la convocatoria Mujeres Académicas Latinoamericanas, iniciativa que busca incrementar la publicación y visibilidad transnacional de investigadoras de la región y cuyo libro mejor calificado es presentado anualmente en FILUNI desde 2023.

Con su presencia en México, Editorial UPC busca que autores e investigaciones desarrollados desde el Perú ingresen a nuevos circuitos académicos y editoriales, favoreciendo un intercambio que permita que el conocimiento universitario nacional dialogue con lectores, especialistas e instituciones de otros países de Iberoamérica.