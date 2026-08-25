Durante siglos, un manuscrito permaneció lejos de los ojos del Perú. En sus páginas, Guamán Poma de Ayala dibujó, narró y denunció una realidad marcada por los abusos del poder sobre los indígenas durante la época colonial, dejando una mirada distinta sobre nuestra historia.

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Más de cuatro siglos después, el escritor y poeta peruano Jorge Eslava vuelve sobre esa obra con “El cronista dibujante” (Fondo de Cultura Económica Perú), una propuesta que busca acercarla a los lectores jóvenes y recuperar, a través de sus quilcas [textos e ilustraciones], el rostro de un país que todavía tenemos mucho por conocer.

“Mi propósito, mi finalidad con ese libro es que llegue a muchos lectores jóvenes. Ojalá que llegue al Plan Lector y que nuestros jóvenes empiecen a descubrir el rostro de un verdadero Perú que hay que hacer lo posible por reconstruirlo y proteger lo bueno que tenemos”, comenta Jorge a Correo.

¿Por qué decidió acercar a Guamán Poma a los lectores de hoy?

Es un libro que siempre ha despertado mucha curiosidad, sobre todo entre antropólogos e historiadores, pero básicamente lo conocemos por sus ilustraciones. Cuando lo descubrí, siendo profesor de colegio, me sorprendió la posibilidad de leer una historia del Perú que no se había contado: la historia desde el lado de los vencidos.

En el libro hay unas 80 quilcas. ¿Qué motivo esa selección?

Había dos líneas que me interesaba mostrar. Por un lado, las ilustraciones que ofrecieran información al lector y le permitieran organizar una visión de la historia del mundo andino: las primeras edades, las culturas preincas, la llegada del cristianismo, la conquista y la colonia. Y, por otro, aquellas que mostraran la vida cotidiana: cómo vivían, qué relaciones tenían, quiénes eran sus dioses y cómo rendían culto. Es decir, una mirada histórica y otra más antropológica y cotidiana.

¿Qué lo atrajo de Guamán Poma?

Primero, haber descubierto que la historia que yo leí de niño en el colegio y la historia que yo empecé a enseñar en el colegio no era la historia, sino una parte, una visión de la historia muy hispánica. Y que teníamos a un indígena que había dedicado 20 años de su vida a escribir una obra monumental que contiene 800 páginas de texto y 400 páginas de ilustraciones. Solo para contar una historia diferente y también para denunciar.

¿Qué significa para Guaman Poma la “Nueva corónica y buen gobierno”?

“Nueva corónica” alude a una nueva manera de contar la historia. Y “buen gobierno” porque, a través de esa información, el rey iba a darse cuenta de lo mal que se estaban gobernando las Indias y de que era necesario ponerle remedio. Por eso, hacia el final de la crónica, Guamán Poma repite muchas veces: “No hay remedio”. También dice que “todo está de cabeza”, que las cosas están patas arriba. Es su diagnóstico de una sociedad en la que los daños son tan graves y las raíces tan profundas que parece difícil encontrar una solución.

A partir de todo lo que observó, dibujó y denunció, ¿podríamos considerarlo un periodista antes de la letra?

Claro. Es un adelantado del periodismo y es un adelantado de la ilustración.

En uno de los retratos que se hace Guamán Poma, porque se hace tres o cuatro retratos en el escrito, en uno de ellos dice: “El cronista dialoga con la gente”. Y está él dialogando con mucha gente.

Y esa es la labor del reportero. ¿Cuál es la herramienta principal de un periodista?: preguntar.

En el libro también cuenta, a través de historietas, cómo se descubre la crónica, que permaneció escondida durante siglos en una biblioteca de Europa. ¿Por qué le interesaba contar esa historia?

Además de ser un libro de culto, con mucha gente que no lo lee y poca gente que lo lee de manera incondicional, era interesante contar qué había pasado con el libro, porque encerraba un gran misterio: había permanecido 300 años sin que se tuviera noticia de su existencia.

El libro fue entregado por Guamán Poma en 1615 con destino a España. Nunca se supo más del libro hasta 1908, que lo encuentra Richard Pietschmann, un investigador alemán.

Claro que esta crónica ya había sido registrada en la Biblioteca Real de Copenhague en 1660, pero estaba allí guardada como un objeto cualquiera, empolvada y olvidada, digamos.

[...] Estoy dando a conocer un manuscrito ilustrado, pero también con un aporte de un patrón estético del cómic de hoy. Eso, además, puede enganchar a un joven lector.

Lima, Perú. Lunes, 17 de agosto del 2026. ENTREVISTA AL ESCRITOR JORGE ESLAVA. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

¿Cree que los jóvenes leen menos?

Los jóvenes están leyendo, aunque de otra manera. Ven cine, leen subtítulos, leen publicidad, las etiquetas de los productos, las instrucciones y necesitan leer para hacer casi cualquier gestión. Lo que se ha deteriorado es el modo como leemos. Hay una lectura inmediata y práctica que ha reemplazado a una lectura más lenta, contemplativa y profunda, que debería servirnos para aprender y reflexionar.

¿Qué reflexión le genera la inteligencia artificial y su uso entre los jóvenes?

La reflexión más profunda es que nuestros responsables de educación siguen pensando más en los medios y en las formas de escolarización que en los fines de la educación. La escolarización es importante, pero más importante es saber para qué educamos. No hay que confundir educar con escolarizar. La escuela en tu vida dura 10 o 12 años, pero tu educación dura toda la vida.

¿Qué esperar de los jóvenes con la lectura de “El cronista dibujante”?

Me he dedicado toda mi vida a la enseñanza y mi objetivo es que la escolaridad en el Perú se modernice y atienda temas más cercanos y urgentes. No se trata de formar hombres de éxito o líderes, sino ciudadanos que conozcan sus derechos, los reclamen y cumplan con sus deberes.

SOBRE EL AUTOR

Jorge Eslava, escritor

Estudió Sociología y Literatura en la UNMSM, donde obtuvo el Magister y el Doctorado en Literatura. Efectuó estudios de posgrado en Madrid y Lisboa. Fundó y dirigió la Editorial Colmillo Blanco. Es coleccionista de juguetes populares y actualmente se desempeña como Profesor Principal e Investigador de la Universidad de Lima.

100 publicaciones a más, entre poemas, cuentos, novelas y ensayos.

1953 nace el autor en Lima.

2022 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana.





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