Los 64 niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I Niño Salvador, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, dejaron sus aulas y ahora reciben clases en el patio debido a las altas temperaturas que se concentran en los módulos prefabricados.

Los docentes tuvieron que sacar mesas y sillas al exterior para que los menores puedan desarrollar sus actividades sin permanecer dentro de los pequeños ambientes de madera, cuyos techos de calamina convierten los salones en verdaderos hornos durante las horas de mayor radiación solar.

Según informó un directivo de la Apafa, algunos menores presentaron ampollas en los labios y sangrado por la nariz, además de sueño y malestar producto del intenso calor. Ante estas condiciones, las clases terminan antes del horario habitual.

AULAS INHABITABLES

La directora señaló a Canal 33 de Majes que, hace aproximadamente cuatro años solicitan la construcción de una nueva infraestructura que permita reemplazar los ambientes de madera.

Las aulas de madera con techo de calamina son un riesgo para los estudiantes de la I.E.I Niño Salvador

Además, un informe de Defensa Civil declaró inhabitable las aulas debido al hundimiento del techo, el deterioro de la estructura, principalmente de las paredes y las maderas utilizadas en los techos. Esta situación fue comunicada a la UGEL La Joya.

Sin embargo, posteriormente se emitió otro informe de la UGEL en el que se señala que los ambientes presentan una “regular habitabilidad”, generando una contradicción sobre las condiciones en las que permanecen los menores.

A esto se suma que la institución no cuenta con electricidad, por lo que tampoco puede instalar ventiladores para reducir el calor dentro de las aulas. El terreno que ocupan no es propio.

FALSAS PROMESAS DE MÓDULOS

La Municipalidad Distrital de Majes también fue alertada sobre el problema. Inicialmente ofreció entregar tres módulos prefabricados para que los niños puedan dejar las aulas con riesgo de colapsar, pero posteriormente comunicó que no disponía de estos ambientes.

Institución Educativa Inicial Niños Salvador tampoco cuenta con servicio de electricidad

Mientras tanto, los menores continúan expuestos al calor y, según los docentes, la preocupación aumenta ante la eventual presencia del fenómeno El Niño y las condiciones climáticas que podría generar.

La institución educativa cuenta con un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura, que fue priorizado en el Presupuesto Participativo desde 2024. Incluso se elaboró el perfil del proyecto, pero hasta ahora no se concreta su ejecución.

La situación fue verificada por regidores de la Municipalidad Distrital de Majes, quienes realizaron una visita al colegio y constataron las condiciones en las que los menores reciben sus clases.

OTRA SITUACIÓN SIMILAR

El problema, sin embargo, no se limita solo al inicial Niño Salvador. En la institución educativa inicial Santa María de la Colina, alrededor de 40 niños también estudian en aulas prefabricadas y enfrentan temperaturas elevadas durante la jornada escolar.

En este segundo plantel existe, además, otro problema: no cuenta con cerco perimétrico, lo que deja expuesta a la comunidad educativa a riesgos de seguridad.

Los concejales cuestionaron que el ejecutivo haya priorizados proyectos deportivos, en lugar de la Educación.