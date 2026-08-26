John Cena regresa a la pantalla grande con “Coyote vs. Acme”, película que recupera a dos de los personajes más conocidos de Looney Tunes y combina animación con actores reales.
La cinta se estrenará en los cines peruanos este jueves 27 de agosto y tendrá una duración de una hora y 41 minutos. La dirección está a cargo de Dave Green y el reparto incluye también a Will Forte, Lana Condor y Tone Bell.
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¿De qué trata “Coyote vs. Acme”?
Después de incontables planes fallidos para atrapar al Correcaminos, el Coyote toma una decisión diferente: responsabilizar a Acme, la compañía detrás de los extravagantes artefactos que ha utilizado durante décadas.
En lugar de preparar una nueva trampa, el personaje decide llevar a la empresa ante la justicia por los productos que terminaron frustrando una y otra vez sus intentos de capturar a su veloz adversario.
La premisa traslada así la dinámica clásica de los dibujos animados hacia un enfrentamiento judicial en el que las reglas del mundo real conviven con la lógica absurda y los accidentes característicos de Looney Tunes.
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John Cena encabeza el reparto
John Cena forma parte del elenco principal junto a Will Forte, Lana Condor y Tone Bell. La producción apuesta por integrar sus interpretaciones con personajes animados.
El filme está dirigido por Dave Green y se presenta como una comedia de aventuras de corte familiar, incorporando acción real y animación.
La película también supone el regreso a los cines de una de las rivalidades más reconocibles de Looney Tunes: los interminables intentos del Coyote por capturar al Correcaminos.
¿Cuándo se estrena “Coyote vs. Acme” en Perú?
“Coyote vs. Acme” llegará a los cines de Perú el 27 de agosto de 2026, según la información difundida para su lanzamiento local.
La distribución estará a cargo de BF Distribution. Con una propuesta que combina comedia, aventura y nostalgia, la producción se suma a los estrenos familiares de la cartelera peruana de agosto.
Ficha técnica de “Coyote vs. Acme”
- Título original: Coyote vs. Acme
- Director: Dave Green
- Reparto: John Cena, Will Forte, Lana Condor y Tone Bell
- Género: comedia, aventura, familiar, acción real y animación
- Duración: 1 hora y 41 minutos
- País: Estados Unidos
- Estreno en Perú: 27 de agosto de 2026
- Distribución: BF Distribution