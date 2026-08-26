Los seguidores de los cómics, series, anime, videojuegos y cosplay tendrán una nueva cita en Lima. Perú Comic Con 2026 se realizará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1, con invitados internacionales y diferentes espacios dedicados a la cultura pop.

Entre las principales figuras anunciadas se encuentran Laz Alonso y Jessie T. Usher, actores conocidos por interpretar a Mother’s Milk y A-Train, respectivamente, en la serie “The Boys”.

Durante el evento, ambos actores participarán en encuentros con los seguidores de la producción. La organización todavía puede anunciar información adicional sobre las actividades y programación de los invitados.

Actores de “The Boys” estarán en Perú Comic Con 2026

La participación de Laz Alonso y Jessie T. Usher será uno de los principales atractivos de esta edición. “The Boys” los ha convertido en rostros reconocibles entre los seguidores de las producciones basadas en superhéroes y cómics.

Alonso interpreta a Marvin T. Milk, conocido como Mother’s Milk, integrante del grupo que da nombre a la serie. Usher, en tanto, encarna a A-Train, uno de los superhéroes que forman parte de la historia.

Su presencia permitirá que los fanáticos peruanos tengan la oportunidad de participar en las actividades que Perú Comic Con programe alrededor de ambos artistas.

Alberto Bernal se suma como invitado de doblaje

Otro de los invitados anunciados es Alberto Bernal, actor mexicano de doblaje que ha interpretado en Latinoamérica a diferentes personajes de producciones de animación, anime y superhéroes.

Entre sus trabajos figura la voz de Peter Parker / Spider-Man en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel para Latinoamérica.

Bernal también ha prestado su voz a personajes como Asta, de “Black Clover”; Shoyo Hinata, de “Haikyu!!”; y Hitohito Tadano, de “Komi-san no puede comunicarse”.

Cosplay, anime, gaming y K-pop en un mismo evento

Más allá de los invitados internacionales, Perú Comic Con 2026 contará con espacios destinados a diferentes comunidades y fandoms.

La programación anunciada contempla zonas de Artist Alley, anime, gaming, cosplay y K-pop, además de conciertos y un escenario destinado a diferentes artistas.

Artist Alley estará orientado a la participación de ilustradores, artistas y creadores, mientras que las demás áreas concentrarán actividades relacionadas con videojuegos, animación japonesa, música y caracterización de personajes.

¿Cuándo y dónde será Perú Comic Con 2026?

La nueva edición de Perú Comic Con se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 en Arena 1, en Lima.

El evento tendrá a inDrive como patrocinador principal, de acuerdo con la información proporcionada por la organización.

La programación detallada, horarios de las presentaciones y eventuales nuevos invitados deberán conocerse conforme se acerque la fecha del encuentro.