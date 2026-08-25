El celular ha dejado de ser únicamente una herramienta de comunicación para convertirse en un canal desde el cual los emprendedores pueden promocionar productos, atender clientes, gestionar sus ingresos y concretar ventas.

Según el Observatorio Ecommerce 2022-2023 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), citado por Compartamos Banco, alrededor del 75% de las compras online en el Perú se realizan mediante dispositivos móviles.

En este contexto, redes sociales como TikTok y diferentes herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden utilizarse para crear contenido, promocionar productos y organizar algunas de las actividades de un emprendimiento.

Patricia Goicochea, gerente de Cliente y Marketing de Compartamos Banco, sostiene que la tecnología puede contribuir a que los emprendedores conviertan sus celulares en vitrinas comerciales y canales para llegar a potenciales compradores.

1. Utiliza TikTok como una vitrina para tus productos

El primer consejo consiste en aprovechar TikTok como un espacio para mostrar los productos o servicios que ofrece el emprendimiento.

No es indispensable acumular miles de seguidores ni participar en todas las tendencias. El contenido puede concentrarse en mostrar las características del producto, explicar cómo se utiliza, informar su precio o resolver preguntas frecuentes de los clientes.

Mantener publicaciones claras y consistentes también puede ayudar a construir confianza entre las personas que descubren por primera vez el negocio a través de una red social.

2. Aprovecha las transmisiones en vivo

Las transmisiones en vivo permiten presentar productos y responder consultas de potenciales clientes en tiempo real.

Para un emprendimiento, esta modalidad puede servir para realizar demostraciones, explicar características, presentar novedades o atender dudas sobre precios y formas de compra.

También permite establecer una interacción directa con la audiencia sin necesidad de producir previamente un video elaborado.

3. Usa la inteligencia artificial para ahorrar tiempo

Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden utilizarse como apoyo para tareas relacionadas con la creación y planificación de contenido.

Por ejemplo, un emprendedor puede emplearlas para generar borradores de descripciones de productos, obtener ideas para publicaciones, organizar un calendario de contenidos o plantear diferentes versiones de un texto promocional.

El contenido generado por IA debe revisarse antes de publicarlo, especialmente para comprobar que precios, características, promociones y demás información comercial sean correctos.

4. Organiza ventas, ingresos y rentabilidad

Las herramientas digitales también pueden emplearse en la administración del negocio. Registrar las ventas y los ingresos permite tener mayor claridad sobre el desempeño del emprendimiento.

Otro aspecto importante es calcular los costos y la rentabilidad de los productos, en lugar de evaluar el crecimiento únicamente por el número de seguidores, reacciones o visualizaciones obtenidas en redes sociales.

El objetivo es que la actividad digital pueda traducirse en indicadores concretos para el negocio, como consultas de clientes, conversiones y ventas.

Emprendedores recibieron capacitación digital en Piura

Las recomendaciones fueron difundidas como parte de Impulsa Tu Money, programa de capacitación desarrollado por Compartamos Banco para emprendedores.

Una edición realizada el 15 de julio en Piura abordó el uso de TikTok, herramientas gratuitas de inteligencia artificial y transmisiones en vivo.

La actividad contó además con la participación de la emprendedora María Carmenes, quien compartió su experiencia con el uso de herramientas digitales para el desarrollo de su negocio.