Hugh Jackman deja atrás la imagen tradicional del héroe de Sherwood para interpretar a un Robin Hood envejecido, herido y enfrentado a las consecuencias de su pasado en “La muerte de Robin Hood”.

El drama épico, distribuido en Perú por Imagem Films, se estrenó en los cines peruanos el 20 de agosto de 2026 y presenta una reinterpretación más oscura del conocido personaje medieval.

Ambientada en el siglo XIII, la historia se distancia del clásico forajido que roba a los ricos para ayudar a los pobres. Esta vez, Robin aparece como un hombre atormentado por una vida marcada por asesinatos, engaños y violencia.

¿De qué trata “La muerte de Robin Hood”?

La película comienza después de la dispersión de los Hombres Alegres. Las antiguas hazañas de Robin Hood se han convertido en leyenda, mientras él recorre tierras desoladas cargando con las consecuencias de sus actos.

Su destino cambia cuando reaparece Juan el Pequeño, interpretado por Bill Skarsgård, quien lo conduce hacia una última aventura.

Después de resultar gravemente herido durante una batalla, Robin es llevado hasta un priorato remoto. Allí queda bajo el cuidado de la Hermana Brígida, interpretada por Jodie Comer.

La convivencia abre para el protagonista una posibilidad que parecía distante: enfrentarse a sus acciones y descubrir la compasión y la redención.

Hugh Jackman muestra otra faceta de Robin Hood

Conocido mundialmente por interpretar a Wolverine, Jackman asume en esta producción un personaje marcado tanto por la violencia física como por sus conflictos internos.

La película explora al hombre detrás de la leyenda y presenta a un Robin Hood vulnerable, consciente del daño provocado durante los años en los que construyó su reputación.

Sin embargo, su pasado reaparece a través de Arturo, personaje interpretado por Noah Jupe, un joven sobreviviente de sus guerras que busca ajustar cuentas.

Michael Sarnoski dirige la nueva versión del legendario forajido

Michael Sarnoski, realizador de Pig y A Quiet Place: Day One, escribe y dirige esta nueva interpretación del personaje.

La producción combina elementos de aventura medieval con un drama centrado en la culpa, el envejecimiento, las consecuencias de la violencia y la posibilidad de redención.

El reparto también incluye a Murray Bartlett y Faith Delaney, además de Jackman, Comer, Skarsgård y Jupe.

¿Dónde se filmó “La muerte de Robin Hood”?

La película fue rodada en exteriores de Irlanda del Norte, utilizados para recrear el entorno medieval en el que transcurre la historia.

Los escenarios acompañan una propuesta que incluye combates y paisajes abiertos, pero cuyo eje está puesto en el deterioro físico y emocional de su protagonista.

“La muerte de Robin Hood” propone así una versión alejada del héroe idealizado para preguntarse qué ocurre cuando el personaje detrás del mito debe responder por los actos que construyeron su leyenda.