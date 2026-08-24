La inteligencia artificial (IA) está transformando actividades empresariales, empleos y servicios, mientras sus aplicaciones alcanzan ámbitos como la salud, educación y finanzas. Sin embargo, su desarrollo mantiene un desafío: incrementar la participación de las mujeres en los equipos que crean estas tecnologías.

Jheniffer Galindo, Business Development Manager de Bluetab, sostiene que la brecha de género no debe analizarse únicamente desde la participación laboral, sino también desde las consecuencias que puede tener la falta de diversidad en el diseño y desarrollo de sistemas tecnológicos.

Para la especialista, equipos con diferentes experiencias y perspectivas pueden aportar a la identificación de sesgos y riesgos que podrían pasar inadvertidos en grupos menos diversos.

¿Por qué importa que más mujeres participen en el desarrollo de IA?

Galindo señala que la inteligencia artificial ya interviene en procesos relacionados con empleo, salud, crédito, educación y seguridad, por lo que la composición de los equipos encargados de desarrollar estos sistemas adquiere especial relevancia.

“Cuando una tecnología que va a mediar decisiones sobre empleo, salud, crédito, educación y seguridad se diseña sin diversidad real en los equipos que la construyen, ¿qué tan neutro puede ser realmente el resultado?”, plantea.

Los sesgos en inteligencia artificial pueden aparecer, entre otros factores, por los datos empleados para entrenar los sistemas, las decisiones tomadas durante su desarrollo y la forma en que las herramientas son implementadas.

La diversidad por sí sola no garantiza sistemas libres de sesgos, pero contar con equipos multidisciplinarios y con diferentes perspectivas puede ampliar la capacidad para detectar problemas, cuestionar supuestos y evaluar posibles impactos.

La brecha de género persiste en el sector tecnológico

Galindo cita cifras atribuidas a la UNESCO según las cuales las mujeres representarían una proporción minoritaria entre investigadores y programadores vinculados con inteligencia artificial.

La especialista utiliza estos indicadores para plantear un problema que comienza antes de ingresar al mercado laboral y que comprende aspectos como el acceso a carreras tecnológicas, formación especializada y oportunidades de desarrollo profesional.

Además, la brecha puede prolongarse hacia los puestos de liderazgo, donde se adoptan decisiones sobre inversión, diseño de productos y prioridades tecnológicas.

Perú registra avances en formación vinculada con IA

En el caso peruano, el panorama presenta algunas señales de mayor participación femenina en capacitación tecnológica.

De acuerdo con datos de Coursera citados en el análisis de Galindo, la participación de mujeres peruanas en cursos relacionados con inteligencia artificial generativa aumentó 14,5 puntos porcentuales entre 2024 y 2025.

Asimismo, cifras de la OCDE citadas por El Peruano sitúan en 38% la participación femenina entre las titulaciones de carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— señaladas en el análisis.

Estos indicadores muestran avances en formación, aunque Galindo considera que incrementar el número de mujeres capacitadas constituye solo una parte del desafío.

Del acceso a la tecnología al desarrollo profesional

Para la especialista, las organizaciones también deben evaluar qué sucede después de que las mujeres adquieren competencias tecnológicas e ingresan al mercado laboral.

“¿Qué estamos haciendo, como organizaciones, para que ese talento no se quede en la puerta de entrada?”, cuestiona.

El reto comprende aspectos como las oportunidades de contratación, desarrollo de carrera y acceso a posiciones desde las cuales se toman decisiones sobre tecnología.

En ese contexto, Galindo considera que aumentar la presencia femenina en inteligencia artificial no debe plantearse únicamente desde la equidad, sino también desde la capacidad de la industria para incorporar una mayor variedad de conocimientos y experiencias.

“La revolución de la inteligencia artificial no necesita más mujeres por solidaridad. La necesita porque construir el futuro con la mitad del talento disponible no es ambición. Es desperdicio”, concluye.