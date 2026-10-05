Carla Robbiano, candidata de Avanza País, se pronunció tras conocerse los primeros resultados a boca de urna de Datum por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La representante alcanzó el 65.4% de las preferencias en Magdalena del Mar y consideró que el resultado implica una doble responsabilidad con los vecinos.
Robbiano también se refirió a los resultados obtenidos por su esposo, Francis Allison, quien alcanzó el 25.2% en la elección para la alcaldía de Lima, según la misma medición.
“El 25% de Lima ha votado por Francis y es altísimo realmente, así que muchas gracias a todos por el apoyo, definitivamente. Estos últimos meses veíamos y siempre lo decíamos, las encuestas nos ponían un poco más bajo; sin embargo, la gente, el cariño, los abrazos, l todo lo que lo que le decían a Francis, realmente era otra cosa”, dijo.
Sobre su futura gestión en Magdalena del Mar, indicó que será ella quien estará al frente de la municipalidad y dará continuidad al trabajo desarrollado anteriormente. También precisó que Allison no ocupará un cargo en la comuna, debido a que no integra su lista de regidores.
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