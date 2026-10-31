La Junta Nacional de Justicia (JNJ) habilitó a dos candidatos para continuar en el concurso público de méritos destinado a elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los postulantes son Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte, según el nuevo cuadro de aspirantes aptos publicado en el marco de la Convocatoria n.º 006-2026-SN/JNJ.

La decisión del Pleno no fue unánime, pues contó con los votos en discordia de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y del integrante Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Asimismo, se dispuso que Pérez Duharte presente la documentación requerida para continuar con la evaluación curricular.

De acuerdo con el cronograma actualizado, los resultados de la evaluación curricular se publicarán el 12 de noviembre. Los candidatos podrán presentar recursos de reconsideración del 13 al 17 de ese mes, mientras que el 24 de noviembre se conocerá la relación de postulantes que pasarán a la siguiente etapa.

La sustentación del plan de trabajo está prevista para el 2 de diciembre, luego de la entrega del estudio de caso los días 27 y 30 de noviembre.

El proceso continuará con las entrevistas personales programadas para el 28 de diciembre, mientras que la juramentación del nuevo titular de la ONPE se realizará el 29 de diciembre de 2026. Además, la ciudadanía podrá presentar tachas contra los postulantes entre el 13 y el 24 de noviembre, y formular denuncias hasta el 21 de diciembre.

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