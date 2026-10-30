La presidenta Keiko Fujimori descartó una eventual crisis política en su Gobierno y ratificó su respaldo al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al asegurar que su confianza en él es “absoluta”.

Desde El Salvador, rechazó los rumores sobre una posible salida del jefe del Gabinete y negó que José Chlimper tenga aspiraciones ministeriales . Precisó que su participación se limita al comité consultivo de la Presidencia de la República.

La mandataria también explicó que el Ejecutivo trabaja en la creación de cuatro áreas estratégicas para fortalecer la gestión pública: una unidad de cumplimiento para supervisar obras, una oficina de transformación digital, una división de comunicaciones y una secretaría encargada de simplificar los trámites estatales.

Cambios en INPE

En materia de seguridad penitenciaria, Keiko Fujimori confirmó cambios en las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del penal El Milagro, en Trujillo. Indicó que la reorganización se extenderá progresivamente a otros establecimientos del país.

Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas asumieron la vigilancia de los perímetros de cinco penales declarados en emergencia y que se instalaron equipos tecnológicos para controlar el ingreso de visitantes y trabajadores.

La mandataria agregó que las medidas de control en los establecimientos penitenciarios ya muestran resultados. Como ejemplo, mencionó que en el penal El Milagro, en Trujillo, el número de visitas diarias se redujo de 1.200 a aproximadamente 600 tras la implementación de controles tecnológicos en los accesos.

Según indicó, estas acciones buscan reforzar la seguridad, impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que los internos mantengan comunicaciones ilegales desde las cárceles.

Finalmente, Keiko Fujimori informó que, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se ejecutó el derribo de 48 antenas de telefonía ubicadas cerca de los centros penitenciarios, debido a que proporcionaban señal ilegal a los internos. Agregó que los operativos continuarán a nivel nacional.

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