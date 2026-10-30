La presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno impulsará la telemedicina como parte de un programa de transformación digital del sistema de salud, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para consultas médicas , facilitar el acceso a especialistas y garantizar tratamientos oportunos.

La mandataria hizo el anuncio tras conocer en El Salvador el funcionamiento de la plataforma pública “Doctor”, que brinda atención médica mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Keiko Fujimori señaló que uno de los principales problemas del sistema de salud peruano son las demoras para conseguir citas médicas, acceder a especialistas y obtener medicamentos. Por ello, sostuvo que se buscará replicar algunas de las experiencias salvadoreñas, de manera progresiva.

Asimismo, informó que el país está en proceso de adquirir internet satelital para fortalecer la conectividad y facilitar la implementación de estos servicios.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Dyer, indicó que su sector trabaja en la interoperabilidad de hospitales y centros médicos, así como en el uso de tecnología para fortalecer la prevención.

Precisó que ya se conectaron cuatro hospitales emblemáticos del país y que, en nueve días, se logró conectar a 4,1 millones de peruanos. Agregó que la inteligencia artificial será uno de los componentes de la plataforma digital que se encuentra en desarrollo.

Durante la visita, especialistas salvadoreños explicaron que el sistema “Doctor SV” utiliza consultas virtuales, seguimiento médico e inteligencia artificial para agilizar la atención, descongestionar hospitales y facilitar el acceso a medicamentos mediante una red de farmacias. Fujimori calificó de productiva la reunión y anunció que equipos peruanos continuarán viajando a El Salvador para conocer y evaluar esta experiencia antes de ampliar su aplicación en el Perú.

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