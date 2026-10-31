Policía desarticula presunta banda criminal “Los Ruteros de la Carretera Central”

Las afectaciones climatológicas están pasando factura con fuertes granizadas y lluvias intensas en el distrito de Obas, en la provincia de Yarowilca, región Huánuco, dejando a numerosas familias en una situación de emergencia debido a los graves daños ocasionados en la agricultura y las vías de comunicación.

Agricultura devastada: Las precipitaciones y granizadas han afectado severamente los cultivos de subsistencia y los principales productos agrícolas de la zona, entre ellos la papa, el maíz y las habas. Esta situación perjudica directamente la economía familiar y pone en riesgo el sustento de los pobladores.

VÍAS INTERRUMPIDAS

Vías de comunicación interrumpidas: La activación de quebradas y la caída de huaicos han ocasionado daños y bloqueos en las carreteras principales y vías vecinales, dificultando el tránsito vehicular y el desplazamiento de los habitantes.

Ante esta crítica situación, solicitan la intervención urgente de las autoridades competentes, entre ellas Defensa Civil, la Municipalidad Provincial de Yarowilca, el Gobierno Regional de Huánuco y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de disponer el envío de maquinaria pesada y brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas.