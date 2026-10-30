Personal policial de la Comisaría PNP San Rafael logró la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Ruteros de la Carretera Central”, durante la ejecución del operativo policial “IMPACTO 2026”, realizado el 29 de octubre de 2026. Como resultado de la intervención, tres personas fueron detenidas por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La intervención se llevó a cabo en la Carretera Central, en el tramo Huánuco–La Oroya, a la altura del kilómetro 182, dentro de la jurisdicción de la Comisaría PNP San Rafael. En el lugar, los efectivos policiales intervinieron un vehículo de placa de rodaje BEG-677, marca Citroën, modelo C-Elysée.

Durante el registro vehicular, los agentes hallaron siete (07) paquetes envueltos con cinta adhesiva de color amarillo, que contenían una sustancia blanquecina-pardusca en forma pulverulenta, cuyas características serían compatibles con alcaloide de cocaína.

TRES DETENIDOS

Como resultado del operativo, fueron detenidos Elvis R. S. (39), Leydin T. Y. (39) y Marlith B. A. (32), quienes son investigados por su presunta participación en los hechos.

La intervención fue comunicada al representante del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Antidrogas de Huánuco, a fin de garantizar el desarrollo de las diligencias conforme a ley.

Finalmente, la sustancia encontrada fue debidamente lacrada y, junto con los detenidos, el vehículo intervenido y los demás elementos incautados, fue puesta a disposición de la unidad especializada DEPOTAD-Huánuco, para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.