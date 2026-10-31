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La intensa granizada registrada en los distritos de Cáhuac y Chacabamba, en la provincia de Yarowilca, ha ocasionado graves daños en más de 10 mil hectáreas de cultivos de papa, alfalfa y maíz, generando preocupación entre los agricultores de la zona.

Ante esta situación, la Agencia Agraria de Yarowilca activó los mecanismos de atención de emergencia para reportar oficialmente las pérdidas ante el Seguro Agrario Catastrófico (SAC) y gestionar la compensación económica correspondiente para los productores afectados, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

EVALÚAN DAÑOS

Paul Cayetano Alejandro, director de la Agencia Agraria de Yarowilca, informó que el personal técnico viene recorriendo los sectores afectados con el propósito de evaluar los daños y empadronar las parcelas perjudicadas.

“Estamos recopilando información precisa de cada parcela para elaborar los informes técnicos correspondientes y permitir que nuestros agricultores puedan acceder a los mecanismos de apoyo del Estado”, manifestó.

Por su parte, el director regional de Agricultura, Otto Chávez Oliveira, destacó la importancia de determinar con exactitud la extensión de las áreas afectadas y cuantificar las pérdidas agrícolas, a fin de establecer las acciones de respuesta frente a la emergencia.