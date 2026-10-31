Dos son condenados por receptación agravada en Leoncio Prado

Veinte años de pena privativa de la libertad efectiva y el pago de S/ 5000 por concepto de reparación civil es la sentencia que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca consiguió ante el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco. El sentenciado, Albino Cabia (29), fue declarado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, hecho ocurrido en el 2022.

El fiscal adjunto provincial Carlos Hugo Quesada Roque demostró en juicio la autoría del delito, cuya agraviada al momento de los hechos tenía 16 años de edad. La noche del 6 de abril de 2022, el sujeto interceptó, violentó y ultrajó sexualmente a la adolescente en un callejón ubicado en el centro poblado de Acobamba, distrito de Aparicio Pomares

Como resultado de la agresión sexual, la menor resultó embarazada y dio a luz a un niño. La prueba de paternidad certificó y determinó que el padre biológico es el ahora sentenciado.