Huánuco: condenan a 14 años de cárcel a dos sujetos por asaltar a comerciante en Yarowilca

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal provincial Wilmored Roger Esteban Maylle, logró una sentencia condenatoria de 3 años, 8 meses y 2 días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, contra Luis Pozo y Jhon Sandoval, tras determinarse su responsabilidad como autores del delito de receptación agravada.

Asimismo, el Ministerio Público consiguió que se estableciera el pago de reparaciones civiles de S/ 4,000 a favor de la agraviada Mayra Trinidad y de S/ 2,143 en beneficio de Herber Yonjoy, como resarcimiento por los daños ocasionados.

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2023, durante un operativo policial de control y patrullaje en talleres mecánicos y cocheras, realizado en la carretera de ingreso al centro poblado de Cora Cora, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado.

TALLER MECÁNICO

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron un taller de mecánica, planchado y pintura donde laboraban los ahora sentenciados. En el establecimiento se encontraron motocicletas y autopartes reportadas previamente como hurtadas, entre ellas vehículos pertenecientes a los agraviados. Además, se hallaron piezas desmanteladas y elementos con números de serie erradicados.

Ante los elementos probatorios recabados durante la investigación y los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público, ambos procesados aceptaron los cargos formulados en su contra y se acogieron a la conclusión anticipada del proceso.

En consecuencia, el Juzgado Penal emitió una sentencia conformada que impone a Luis Pozo y Jhon Sandoval una pena privativa de libertad suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, dispuso el pago de 60 días-multa para cada sentenciado y el cumplimiento de las reparaciones civiles acordadas a favor de los agraviados.